Lautaro: Límite 7 de julio o será el Inter el que fije el precio

A partir de esta fecha el Inter podrá pedir cifras inalcanzables por Lautaro y el Barça trabaja a contrarreloj para convencer antes a los milaneses.

EDITORIAL

El tiene un mes para fichar a Lautaro Martínez. Porque si no pone 111 millones de euros sobre la mesa antes del 7 de julio -y no del 15, según especificó el director general del Inter, Giuseppe Marotta- o logra convencer al Inter de que negocie en base a ese precio, una posibilidad remota teniendo en cuenta el contexto, la llegada del delantero argentino al Camp Nou se pondrá muy cuesta arriba.

Es bien sabido que en estos momentos el Barcelona no tiene liquidez financiera suficiente como para pagar la cláusula y cerrar el culebrón. De ahí que intente incluir alguno de los jugadores en venta para rebajar el precio. Y si bien es cierto que el club nerazzurro ha mostrado interés en alguno de los descartes del Barcelona -es el caso de Arturo Vidal, Ivan Rakitic o Junior Firpo- también lo es que el entrenador, Antonio Conte, sigue obstinado en contar con Lautaro al menos un año más.

El contexto, en contra del Barcelona

Es por ello que el Barcelona debe apresurarse. Porque Conte le quiere y a partir de la medianoche del 7 de julio el delantero ya no tendrá un precio fijo sino que habrá que pactar el traspaso con un Inter que ya ha advertido que "esperamos que el Barcelona pague la cláusula" y que sabe que a partir de la segunda semana de julio podrá subirse a la parra pidiendo por él varios cientos de millones, un precio obviamente inalcanzable para el Barcelona,

Las circunstancias, además, juegan en contra del club catalán. Es evidente que el mercado no podrá desarrollarse con normalidad a partir del 1 de julio porque la temporada no habrá acabado ni en ni en . Es posible que el mercado no esté ni abierto con lo que el Barcelona tampoco puede colocar a sus descartes y aumentar su solvencia económica porque el resto de clubes tampoco están por la labor de otra cosa que no sea cuadrar sus propios balances. Lo positivo para el Barcelona es que lo mismo vale para cualquier otro club que considere hacerse con los servicios de Lautaro.

El , al acecho

Porque también Real Madrid ha mostrado cierto interés en el delantero. Karim Benzema tiene treinta y tres años y Luka Jovic no ha convencido así que Florentino Pérez también busca delantero centro pero la situación financiera del club blanco no es mucho más halagüeña que la del Barcelona, si bien no está tan al límite. De todas formas el Barcelona habría hecho los deberes y se habría asegurado que Lautaro sólo contemplara jugar en el Camp Nou en caso de abandonar este mismo verano el Inter.

Está por ver si ello sucede finalmente. Porque a pesar de que el Inter haya mostrado interés en tratar la incorporación de algunos descartes barcelonistas los días van pasando sin que se avance lo necesario para desbloquear el traspaso del argentino, que seguirá enquistado hasta que el Barcelona no ponga estos 111 millones de euros según Marotta. Y en Barcelona deben asumir que si no lo hacen antes del 7 de julio Lautaro seguirá en el Inter.