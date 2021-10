Lasarte destacó el "fenómeno Brereton" en La Roja

El técnico de la Selección chilena resaltó el aporte del delantero del Blackburn Rovers que mantiene ilusionados a los fanáticos.

Ben Brereton Díaz es el hombre del momento en la Selección chilena. Su tanto en la victoria 2-0 sobre Paraguay no hizo más que reforzar su vínculo con la fanaticada de La Roja, mismo que nació en mayo cuando el delantero del Blackburn Rovers apareció por primera vez en la convocatoria del combinado nacional. El nacido en Stoke-on-Trent decidió defender al país de su madre y desde ahí se ganó el cariño de la hinchada, pero también de su técnico y compañeros quienes valoran el aporte que le entrega a un combinado necesitado de armas en la ofensiva.

En ese sentido, Martín Lasarte destacó el aporte del futbolista anglochileno y su adaptación tanto dentro como fuera de la cancha. "Como fenómeno social, lo que genera para afuera, evidentemente tiene un ángel particular, es así como lo vemos todos, sencillo, sonriente, optimista, siempre con una ilusión fantástica, comentamos con compañeros esa particularidad que tiene de integrarse aún con dificultades en el idioma, que aún las tiene y muchas, más allá que hace un esfuerzo", declaró Machete en la previa al vital cruce frente a Venezuela de este jueves en San Carlos de Apoquindo.

Y en la misma línea, agregó: "Se ha ganado el cariño del resto de sus compañeros de forma rápida, eso habla bien de él y sus compañeros, eso hace que su adaptación sea más rápida y más sencilla (...) El juega de otra forma. Hay jugadores que si están en buena condición es muy difícil que no vayan a jugar. Otros irán partido a partido. Ben puede jugar por banda izquierda, derecha o centrodelantero. O con Eduardo (Vargas). Eso hace que su inclusión sea más pensada, más posible, frente a otros compañeros”.

Y pese a que el estratega charrúa elogió sus cualidades y su contribución aterrizó que no significa que sea inamovible. “En el caso de Ben, era buscar una alternativa. Entendíamos que no hay un jugador de envergadura, que nos da la alternativa en algunos momentos de no solo intentar ataques combinados, sino más directos. Es eso. Es cierto. Tiene un ángel. En ningún momento lo he puesto en un lugar que no sea la realidad. Juega en segunda división en Inglaterra, anota casi un gol por partido, pero eso no significa que sea inamovible. Está en una etapa de crecimiento. No habla el idioma, juega de forma diferente. No lo he ensalzado a un nivel que no corresponda. Pero tiene un ángel especial. Es evidente que alguien le ha visto cosas. No soy yo. Pero, bueno, respeto muchísimo las opiniones de otros, más allá de que esto tiene matices”.

Finalmente, evitó entregar el nombre del reemplazo de Charles Aránguiz, ausente por acumulación de tarjetas amarillas. Sobre Marcelino Núñez indicó que "lo vemos crecer. Tiene una pegada muy por encima de la media y en el futuro va a aprovecharlo como un hecho destacado.Tiene buen recorrido, toma buenas decisiones, es versátil, es generoso. Es muy importante. Él está en un crecimiento sostenido. Lo vemos cada vez mejor y eso nos alegra mucho".

Mientras que repecto a Tomás Alarcón, la otra alternativa en la medular, lanzó: "Cuando están Pulgar, Vidal y Aránguiz, para cualquier otro jugador es difícil ocupar un lugar. El mediocampo chileno está en el top. Tomás hace poco jugaba en la liga local, ahora lleva poquito en Cádiz, se ha asentado y le reconocemos su talento. Es una posibilidad, tiene algunas características, como hay otros que tienen otras, pero frente a las características que tienen los que están hoy, no es sencillo para los que vienen de atrás", cerró.