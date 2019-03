Las tres claves de César Pinares para ser un supercampeón con Universidad Católica

El mediocampista, que vistió la camiseta de Colo Colo en la temporada 2018, fue determinante en el título sabatino y pelea la camiseta con Buonanotte.

César Pinares fue una de las máximas figuras en el supercampeonato de Universidad Católica frente a Palestino. Y después del mismo explicó exactamente cómo, bajo su visión, se gana este tipo de finales. Expresó que se presentaron en Viña "cómo se tiene que jugar", "con garra, personalidad y aplicados".

"Quiero seguir esforzándome para elevar más mi rendimiento. Me siento suelto (...). Somos once, no me queda más que darle para seguir subiendo mi nivel", le dijo el formado por a CDF, sobre su estatus de titular por sobre Diego Buonanotte, quien, sobre el mismo tema, no se hizo problema alguno: "Eso habla bien del equipo, a veces uno no puede dar ventaja, salí por lesión, perdí terreno, pero es entendible y lógico. Uno quiere jugar siempre, el equipo viene funcionando bien con un esquema diferente, el equipo gana y hay que esperar la oportunidad y eso me lo enseñó siempre mi viejo, los minutos que te toque rompete el alma para demostrarle al entrenador. El otro día se me fue y hoy entró y el gol es muy importante. Contento por esta gente que se lo merece".

El artículo sigue a continuación

LA GUÍA PARA VER U. CATÓLICA - CURICÓ

Pinares y Buonanotte pelearán por un puesto en el once en el siguiente desafío post fecha FIFA para la franja: Curicó Unido. Aunque, en el término de la Supercopa estuvieron juntos -salió Sáez- y el Enano anotó y asistió.