Las sorpresas de Scaloni en la lista de convocados de la Selección argentina

La convocatoria del entrenador para la fecha FIFA de septiembre está plagada de novedades: hay siete jugadores que nunca habían estado y un regreso.

Con la confirmación definitiva de Lionel Scaloni en su cargo de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022, una nueva era se inició en la Selección argentina. Ya sin la incógnita sobre lo que sucederá en su futuro inmediato, el entrenador empieza a tomar decisiones importantes: la convocatoria de cara a la fecha FIFA de septiembre, la primera luego del tercer puesto en la , está plagada de sopresas, entre nombres nuevos, algunas ausencias y un regreso inesperado.

De los 27 futbolistas que integran la nómina para los encuentros frente a y , que se disputarán el 5 y 10 de septiembre -respectivamente- en , solamente 13 estuvieron en el certamen continental a mitad de año. Y entre los 14 que no fueron a 2019, siete están ante su primera convocatoria al combinado nacional. Además, entre las ausencias, además de la del suspendido Lionel Messi, destacan las de los históricos Sergio Agüero y Ángel Di María.

A continuación, en Goal repasamos los nombres que más llamaron la atención en la lista de Scaloni para los primeros partidos luego de la Copa América.

ADOLFO GAICH

Los seis goles en cinco encuentros que marcó en los Panamericanos del Lima con la Sub-23 a principio de mes, sumados a los tres tantos en cuatro encuentros que había anotado en el Mundial Sub-20 a fines de abril, parecen mostrar en Gaich a un futbolista nacido para jugar con la celeste y blanca. Por eso, a pesar de que el delantero apenas suma 15 partidos en la Primera de (en los que marcó dos veces), Scaloni decidió premiarlo con una convocatoria a la Mayor por demás inesperada.

LEONARDO BALERDI

El nombre más inesperado de la convocatoria es el del central que llegó a a principio de año y todavía no debutó oficialmente (jugó apenas cuatro encuentros en el equipo filial del equipo alemán). A pesar de su larga inactividad, que lo llevó hasta a quedarse afuera de la convocatoria para el Mundial Sub-20 a fines de abril, Scaloni decidió citarlo por primera vez y ratificó su confianza absoluta en el defensor de 20 años: después de haberlo tenido como capitán en el equipo juvenil que se consagró campeón en L'Alcudia en 2018, en septiembre del año pasado el DT lo llevó como sparring a su primera convocatoria en la Mayor para que empezara a ganar roce .

NICOLÁS FIGAL

El lateral derecho es un problema sin solución para la Albiceleste desde hace prácticamente una década y el ciclo de Scaloni no es la excepción. Por eso, después de haber probado en la Copa América con Renzo Saravia, Milton Casco y Juan Foyth (que se perderá estos amistosos por lesión), Scaloni le dará la oportunidad al defensor de Independiente, quien a los 25 años atraviesa un buen momento en la banda (a pesar de que su puesto natual es el de marcador central) y tendrá su primera oportunidad en el combinado nacional.

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA

La convocatoria del central de River no estaba en los cálculos porque nunca había sido llamado a la Selección, pero nadie podría decir que resulta sorpresiva. A los 23 años, el defensor está completamente afianzado en el equipo de Marcelo Gallardo y, de no haber sido por la suspensión de siete meses por doping que sufrió en 2017, da la sensación de que el llamado podría haberle llegado mucho antes.

NICOLÁS DOMÍNGUEZ

La zona donde más necesitaba caras nuevas la Selección luego del Mundial de era la mitad de la cancha y, por eso, más de la tercera parte de los citados durante su ciclo fueron en ese sector de la cancha.. En esa búsqueda de aire fresco, ahora el DT se inclinó por uno de los pibes de Vélez con mayor proyección: con 21 años, Domínguez es una pieza clave en el engranaje de Gabriel Heinze, a punto tal que fue titular en los 25 partidos de la temporada pasada.

ALEXIS MAC ALLISTER

Más allá del corto plazo, Scaloni ya está pensando en los futbolistas que podrían ser tenidos en cuenta de cara al próximo Mundial. En esa lógica se inscribe la convocatoria de Mac Allister, quien tiene apenas 20 años y ya demostró que la camiseta de Boca no le pesa. Para el hijo del Colorado también será su primera convocatoria.

LUCAS OCAMPOS

Lo sorprendente en el caso de Ocampos no es su convocatoria, sino que no haya sido llamado antes. No hay muchos futbolistas en el país que, con apenas 25 años, ya tengan 8 temporadas en el fútbol europeo y siempre en un buen nivel. Si bien se había especulado con la posibilidad de que Jorge Sampaoli lo tuviera en cuenta en la previa de Rusia 2018, el llamado finalmente no llegó y el mediocampista recién ahora tendrá su primera oportunidad en la Albiceleste, luego de haber jugado el Mundial Sub-17 en 2011.

MARCOS ROJO

¿Por qué es sorpresiva la presencia de un histórico de la Albiceleste, subcampeón del mundo y autor del gol más gritado de los últimos cinco años? Porque su convocatoria llega en un momento en que no es tenido en cuenta en , donde no fue ni siquiera al banco en las dos primeras fechas de la actual Premier League (tras apenas haber disputado seis encuentros en la temporada anterior), y se especula con su posible salida rumbo al fútbol de . Ante esta inactividad, su llamado se entiende a partir de la ausencia de Walter Kannemann, quien no fue convocado porque Gremio jugará durante la fecha FIFA la semifinal de la Copa de Brasil.