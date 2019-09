Las redes sociales explotan contra Peter Lim por despedir a Marcelino en el Valencia

El máximo accionista del Valencia, repudiado tras echar al técnico asturiano.

Peter Lim tomó este miércoles la decisión más impopular que podía tomar: echar a Marcelino García Toral, el entrenador que había devuelto al a los primeros planos del fútbol europeo. El máximo accionista del club ha prescindido del técnico que les hizo campeones el curso pasado ganando la al , una decisión que trae consecuencias y que le deja muy mal parado frente a la afición.

De hecho, la destitución de Marcelino ha despertado la ira de miles de usuarios de internet que simpatizan con el Valencia, quienes no tardaron en expresar su malestar ante la situación nada más hacerse oficial. Así las cosas, en cuanto el club comunicó la salida del preparador asturiano, comenzaron a llover críticas, insultos y mensajes de indignación en respuesta al anuncio publicado en la cuenta de Twitter de la entidad Che.

"El Valencia CF ha comunicado este miércoles a Marcelino García Toral su cese como entrenador del primer equipo. El club quiere agradecer su trabajo y dedicación durante su etapa en nuestra entidad y desearle los mayores éxitos para el futuro", reza el comunicado emitido por el Valencia.

"Somos el hazmerreir del fútbol mundial", contestó un hincha cuya cuenta de Twitter es @ciberchenet; "Sois lo peor que le ha pasado a este club en 100 años de historia", manifestó @SergioCDC_9; "Peter eres un niño mimado, que solo tiene dinero, pirómano colgado, eres el cáncer del Valencia", arremetió @Shakily82.

Pero no sólo los aficionados del Valencia parecen indignados, puesto que también han escrito personas de otros equipos. "No tengo nada que ver con el Valencia pero me parece asqueroso la forma que tiene un tío de cargarse un proyecto Champions un 11 de septiembre... De vergüenza", publicó, por ejemplo, la cuenta @Rbbfran; "Una pena la verdad lo que os está pasando. Un abrazo desde valencianistas", se solidarizó @TertuliaSFC.

LLUVIA DE INSULTOS EN TWITTER

A continuación, un repaso por los mensajes más duros que llegaron en respuesta al anuncio oficial de la destitución de Marcelino...

No tengo nada que ver con el Valencia pero me parece asqueroso la forma que tiene un tío de cargarse un proyecto Champions un 11 de septiembre... De vergüenza — Fran Delgado (@Rbbfran) September 11, 2019

Se filtra la temporada del Valencia en 2020 pic.twitter.com/B7yQvOYa70 — Thibautense (@Thibautense) September 11, 2019

Próximo partido, todo Mestalla gritando LIM VETE YA — GORI🦇💯🏆 (@rmatgal) September 11, 2019

Valencianistas: MESTALLA VACÍO. Duele, pero ES EL MAL MENOR. — ⚪⚫ GranaínoChe ⚫⚪ (@granainoche) September 11, 2019

Escoria!! Vended el puto club y dejarnos en paz, bastardos!! #LimGoHome #FillDePuta — Pedro Buigar (@PedroBuig) September 11, 2019

Mucho ánimo valencianistas!! Nadie merece que un millonario caprichoso haga lo que quiera en un club histórico... — MI VIDA. MI RUINA. 🔴⚪ (@1903atleti_) September 11, 2019