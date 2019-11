Las redes castigan a Claudio Bravo: los memes tras su regreso a la titularidad en Premier League

El arquero chileno tuvo un ingrato partido frente al Liverpool en Anfield: recibió tres goles y los hinchas del Manchester City no lo perdonaron.

Un ingrato encuentro tuvo Claudio Bravo en su regreso a la titularidad en Premier League. El arquero chileno, que reemplazó al lesionado Ederson, recibió tres goles en el encuentro más importante de la fecha, en la que se enfrentaban y . Por lo mismo, los usuarios en redes sociales no perdonaron al ex , a quien le criticaron su desempeño en Anfield.

Claudio Bravo facing a shot pic.twitter.com/dYNdW0S80y — FootballJOE (@FootballJOE) November 10, 2019

Why did you become a goalkeeper



Claudio Bravo : pic.twitter.com/28CGKIsrZ9 — Reagan Tinka 🔰 (@EasyMoneySnipa6) November 10, 2019

Man City wanting a win with Claudio Bravo in goal pic.twitter.com/TOhXggf0fy — Nick (like limit) (@AkeFortySeven) November 10, 2019

Claudio bravo is absolutely diabolical. There’s only one man for the job pic.twitter.com/gNunIVPNCR — Joe (@CarsonoIogy) November 10, 2019