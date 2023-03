El posible penalti de Kessié a Fran Pérez y las polémicas arbitrales del Barcelona vs. Valencia de LaLiga 2022-23

Repasamos las acciones más determinantes del choque entre los de Xavi y los de Baraja

El FC Barcelona y el Valencia CF disputaron uno de los partidos clásicos de LaLiga. El encuentro tuvo de todo: ritmo, ocasiones... y también acciones polémicas. Aquí repasamos los momentos que más condicionan el partido entre los culés y los valencianistas que se llevaron los locales por 1-0.

Las polémicas del Barcelona vs. Valencia de la Liga 2022-2023

En el minuto 55, el colegiado señaló penalti a favor del Barcelona por una mano de Hugo Guillamón, jugador del Valencia, que se protegió el rostro tras un disparo del conjunto blaugrana.

Getty Images

Por otra parte, Araujo fue expulsado del encuentro en el minuto 59 tras derribar a Hugo Duro, que se quedaba sólo delante de Ter Stegen tras aprovechar un error de Jules Koundé.

Además, en el minuto 85, Kessié derribó a Fran Pérez dentro del área. Alberola Rojas no señaló nada, pero el conjunto visitante reclamó penalti.

Hugo Guillamón, jugador del Valencia, hizo las siguientes declaraciones al finalizar el choque: "Me da la sensación de que el árbitro iba a pitarlo y luego ha decidido que no; pero bueno, para eso está el VAR. El árbitro reconoce que hay contacto. Si no lo ha pitado pues bueno...ya nos tocará. Mi penalti lo ha pitado demasiado rápido".

La visión de Iturralde