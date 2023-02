El brasileño cayó en el área del Al-Ahly cuando se disponía a encarar la portería rival.

Al-Ahly y Real Madrid se veían las caras este miércoles 8 de febrero en las semifinales del Mundial de Clubes 2023. Todo transcurría con cierta normalidad hasta que, cerca de la hora de juego, Vinicius cayó en el área del cuadro egipcio con 0-2 en el marcador a favor de los merengues.

TODO SOBRE EL AL-AHLY VS. REAL MADRID DEL MUNDIAL DE CLUBES 2023

Las polémicas del Al-Ahly vs. Real Madrid del Mundial de Clubes 2023

Cara y cruz para Vinicius dentro del área del Al-Ahly

El defensor Mahmoud fue al suelo para evitar que el brasileño volviese a hacer de las suyas tras abrir el marcador y le rebañó el esférico asumiendo el riesgo de contactar también con su pierna. A pesar de que el VAR revisó la jugada, el colegiado uruguayo Andrés Martías Matonte no señaló la pena máxima a favor Del Real Madrid y sí córner. En el minuto 85, el VAR sí que le ayudó a ver un leve contacto de pasada sobre Vinicius de El Solia, aunque Modric no pudo transformar su lanzamiento en el 1-3.

No hubo dudas en el derribo de Camavinga

Cuando no tuvo dudas fue poco después de la primera infracción no señalada sobre Vinicius, con una entrada tardía de Camavinga sobre El Shahat y que acabó traduciéndose en el 1-2 gracias al acierto de Maaloul desde los once metros.

¿Quién es Andrés Martías Matonte?

Andrés Matonte nació el 30 de marzo de 1988 en Montevideo, Uruguay, y tiene 34 años. Además de árbitro, es licenciado en Educación Física y se inició en el arbitraje a los 20 años. Debutó en Primera División uruguaya en 2017.Destaca su participación en el Mundial de Qatar 2022, dónde se encargó del Croacia vs. Canadá de la fase de grupos. Además, Matonte ya se ha convertido en un rostro habitual de los partidos de la Copa Libertadores, y en la edición de 2022 dirigió un partido de semifinal entre Estudiantes y Atlético Paranaense. También ha dirigido dos partidos de la fase de clasificación del Mundial en la zona sudamericana.