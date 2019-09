Las polémicas de Memo Ochoa en su carrera

El arquero se ha caracterizado por ser un gran profesional, pero aún así ha protagonizado algunos episodios de controversia.

La victoria de América ante en el Clásico Nacional, correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2019, tuvo un protagonista inesperado: Guillermo Ochoa. Y no precisamente por sus grandes atajadas, sino por el polémico cruce con Antonio Briseño.

Todo sucedió en medio del dramatismo por la terrible entrada sobre Giovani dos Santos. Ochoa encaró al Pollo por la falta, momento en el que diversos medios presentaron una toma en la que se vería un escupitajo del guardameta hacia el defensa de las Chivas.

La acción sorprendió a propios y extraños, pues el experimentado arquero siempre se ha caracterizado por su profesionalismo en el campo. De hecho, el propio Mariano Varela, director deportivo de los Rojiblancos, considera que Ochoa no realizó dicha acción.

En todo caso, al margen de lo que decida la Comisión Disciplinaria, no es común ver a Ochoa en este tipo de escándalos. Es por eso que en Goal recordamos algunas situaciones en las que el arquero fue el centro de discusión:

¿EXIGIÓ LA TITULARIDAD EN EL TRI?

José Manuel de la Torre reveló que durante su paso por la Selección mexicana, Guillermo Ochoa exigió la titularidad como condición para acudir a las convocatorias del Tri. "En esta ocasión Memo externaba que él quería jugar, que necesitaba jugar, que si él iba de titular venía y que si no pues prefería no estar para no crear un mal ambiente", contó el Chepo a Mediotiempo.

EL ESCÁNDALO DEL CLEMBUTEROL

Ochoa fue uno de los jugadores de la Selección mexicana que dio positivo por clembuterol, en el escándalo que tuvo lugar en 2011. Todo esto tuvo un enorme impacto en la carrera del arquero mexicano, que estaba a un paso de cerrar su fichaje con el París Saint-Germain.

OCHOA A MODRIC: "SHHHH"

Luka Modric había menospreciado a la Selección mexicana y al trabajo de Ochoa, en la previa de cara a la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2014. Sin embargo, Memo respondió en la cancha con una gran atajada y siendo clave en la eliminación de .

FUERTES PALABRAS CONTRA EL MÁLAGA

Ochoa fue paciente y estuvo todo el tiempo a la sombra de Carlos Kameni. Pese a que aprovechó cada minuto que le dieron, al final no fue considerado por el , algo que, a juicio del arquero, tuvo que ver con un tema de nacionalidad. "Al ser el primer portero mexicano en jugar en Europa, sabía que iba a encontrar algunas dificultades", expresó.

"HAY JUGADORES QUE SE ESCONDEN"

Tras consumarse el descenso del a Segunda División, Ochoa dio su versión de lo ocurrido y explotó contra varios de sus compañeros de equipo: "Hay jugadores que se esconden. Muchas cosas no han salido a la luz, mucha gente que de repente tiraba la toalla", dijo el arquero mexicano sobre la mala campaña de los andaluces.

CONFLICTO CON EL STANDARD

El Standard de Lieja bloqueó su salida al , equipo que pretendía su fichaje en el mercado previo a la temporada pasada. Desde entonces la relación no fue la misma, al punto que el conjunto belga le aumentó el salario sin avisarle para obligarlo a quedarse un año adicional a lo estipulado en el contrato, lo que desató una guerra con el club.