Vinicius, tras el partido: "Soy el que más faltas recibe y el que más tarjetas tiene".

El Real Madrid y el Espanyol de Barcelona se enfrentaron este sábado en el encuentro de Liga correspondiente a la jornada 25 en el Santiago Bernabéu. Fue un encuentro con pocas polémicas, ninguna de ellas importante, pero dejó unas declaraciones de Vinicius que llamaron la atención.

Las polémicas arbitrales del Real Madrid vs. Espanyol de la Liga 2022-2023 con el arbitraje de Figueroa Vázquez

Sobre los 32 minutos de la primera parte,hubo tarjeta amarilla para Vinicius. Tal vez un tanto apresurada, porque se trató de una disputa de balón en el centro del campo. Eso sí, era un contragolpe del Espanyol, aunque no muy prometedor. El madridismo se queja de la gran cantidad de faltas que recibe el brasileño y que no son castigadas con tarjeta por parte de Figueroa Vázquez.

De hecho, el propio delantero del Real Madrid habló tras el encuentro y se quejó de las amarillas que recibe, en comparación de las faltas que le hacen.

"Siempre que hago la primera falta me sacan la tarjeta. Intento estar con la cabeza tranquila para ayudar a mis amigos", dijo en declaraciones para LaLiga TV.

Y agregó: "No quiero que los árbitros me protejan, sino hacer lo correcto. Siempre pasa esto con el Madrid y conmigo. No puede ser que sea el jugador al que más faltas le hacen y sea al que más tarjetas me saquen".

¿Quién es Figueroa Vázquez, el árbitro del Real Madrid vs. Espanyol de la Liga 2022-2023?

Jorge Figueroa Vázquez es un árbitro español de 43 años que debutó en Primera División en la temporada 2020-2021, por lo que esta campaña es su tercera temporada en la máxima categoría del fútbol español.

Esta será la quinta vez que Figueroa Vázquez pite al Real Madrid. Hasta ahora, el conjunto blanco ha ganado tres partidos y ha empatado el otro. El colegiado sevillano ha pitado en cinco ocasiones al Espanyol, con dos derrotas, dos empates y una victoria hasta la fecha.

Da la casualidad que Figueroa Vázquez, de los cuatro partidos que ha dirigido al Real Madrid, ha pitado tres de ellos contra el Elche. Entre ellos, aquel famoso de Copa del Rey en el que mostró amarilla a Toni Kroos en una acción en la que no tocó al futbolista rival. El encuentro restante fue el que dirigió esta temporada en la victoria del Real Madrid ante el Mallorca por 4-1.