Las polémicas arbitrales del Liverpool - Barcelona, por la Champions League

Las jugadas más controversiales que tendrán como protagonista al árbitro turco Cüneyt Çakir.

El juega en Anfield ante el buscando sellar el pasaporte para la final de la Champions League. Con la ida de las semifinales ganada 3-0 en el Camp Nou con goles de Lionel Messi y Luis Suárez, se espera un cierre de eliminatoria tranquilo para los catalanes. Sin embargo, pase lo que pase, lo que no podrán faltar son las polémicas. A continuación, repasamos las jugadas más controversiales que tendrán como protagonista al árbitro turco Cüneyt Çakir.

2' | ¿Agresión de Robertson a Messi?

La acción de Robertson que Messi protestó.

10' | Mané pide penalti de Roberto

Leo Messi encaraba buscando el primer gol del Barcelona, pero perdió estabilidad y reclamó falta cerca del área. El árbitro no la señaló y a Andrew Robertson no le gustó el pedido del delantero argentino. Seguramente por eso lo golpeó cuando el '10' estaba en el suelo. ¿Qué hizo Cakir? Pidió calma...Sadio Mané se metía en la cocina del Barcelona y amenzaba con rematar, pero cayó al suelo y reclamó penalti tras una disputa con Sergi Roberto. El árbitro, correctamente, no señaló falta del lateral derecho azulgrana.