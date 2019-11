"Las opiniones contra el VAR del fútbol las respeto como las de mi vecino"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, hizo balance en rueda de prensa sobre el uso del VAR en el primer tercio de temporada en y volvió a reiterar los objetivos del organismo.

"Continuar con la búsqueda del error cero e intentar explorar todos los posibles aspectos de mejora. El VAR no está para desterrar los errores del fútbol. La evaluación del primer tercio de la temporada es muy buena. Queda mucho por hacer, pero el balance es muy positivo. Creemos que es palpable y demostrable que nuestros árbitros han tenido un primer tercio de temporada muy bueno", comentó.

Velasco Carballo repasó algunas cifras que muestra el uso del VAR: detectaron 276 incidentes en las áreas, con un 92,67% de aciertos (253) y 8,33% errores (23). De los 23, 19 han sido corregidos por el VAR y son sólo 4 los que no han podido subsanrse. Al final, 98,55% de acierto y 1,45% de error ya con el VAR.

No ha habido fallos técnicos con el VAR: "Nadie en el mundo ha hecho lo que ha conseguido nuestro socio tecnológico en 52 días. Implantar un nuevo sistema para Primera y Segunda en tiempo récord. Estamos más que satisfechos con nuestro socio tecnológico. El VAR no ha fallado ni una vez en todos los chequeos. No ha habido fallos tecnológicos en todo el campeonato. Los 3000 chequeos están a vuestra disposición".

Sí aumentó el tiempo para resolver acciones de 89 a 93 segundos: "Para nosotros es algo que claramente debemos mejorar. Hay una herramienta muy buena y, el segundo año, mejorará seguro porque nuestra tecnología es la mejor en esto. No tengo ninguna duda de que estos tiempos van a bajar, pero también os digo que no esperemos milagros",.

Por qué no se sancionaron algunas manos y entradas al talón: "No ha habido cambio de criterio ni en las manos ni en las entradas de juego brusco grave. Ni en eso ni en nada. El CTA no va a cambiar nunca de criterio a lo largo de una temporada".

Las quejas de clubes y presidentes: "Tenemos poca base de datos. Sólo he vivido una temporada y media. Las quejas son intrínsecas al fútbol. Si son críticas son bienvenidas (no nos importa que nos critiquen. Con todos los presidentes con los que hablo han sido extremadamente correctos. Creo que debo estar accesible y diría que las protestas del año pasado a este son más o menos las mismas. Lo debemos ver con normalidad".

Por su parte, el director del proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, ha respondido a las críticas de Platini y Mendilibar: "Bueno mucha gente no estaba convencida pero los datos van convenciendo a todos y la mejora es evidente. Jornada tras jornada mandamos el mensaje de que el VAR viene muy bien a todos y el nivel de acierto es mayor. No ofende, su opinión es respetable como la de Mendilibar o la del vecino de mi casa, que no están de acuerdo",