Las lágrimas de Lopetegui tras ser campeón en el Sevilla

El técnico vasco no pudo contenter las lágrimas tras vencer al Inter y se redime 20 meses después de su destitución en el Real Madrid.

El es campeón de la UEFA por sexta vez en su historia. Uno de los grandes rostros del triunfo del club de Nervión es el de su entrenador, Julen Lopetegui, que no pudo contener el llanto después de que el árbitro pitara el final del partido.

El técnico ha vivido una temporada de ensueño en su primer curso en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la que consiguió meter al Sevilla como cuarto clasificado de y ganar la Europa League por sexta vez en la historia de la entidad sevillista.

El artículo sigue a continuación

No obstante, el arranque no fue fácil para el vasco, que no contó con el favor de la afición sevillista cuando llegó pero poco a poco ha ido ganando adeptos hasta convertirse en uno de los mejores técnicos de la historia reciente de la entidad.

Más equipos

Además, Lopetegui se saca la espina de sus últimas experiencias profesionales en las que acabó siendo destituido como seleccionador de a dos días de debutar en el Mundial de 2018 por firmar un contrato con el , donde fue destituido tras apenas cuatro meses en el cargo.

"Estoy muy agradecido, afortunadamente hemos tenido el premio gordo. Hemos creído. Nuestro himno dice 'que no nunca se rinde' y así es. Estoy muy orgulloso de ellos. Lo hemos intentado con toda nuestra alma, creo que lo hemos merecido. Pido a nuestros aficionados que sean prudentes, pero que lo celebren. Va por Reyes, va por Puerta, va por toda la gente que nos quiere", aseguró el técnico tras el partido.