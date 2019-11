Las grandes ausencias de la última lista de Colombia en 2019

La Tricolor cerrará el año con los amistosos ante Perú y Ecuador en Estados Unidos.

La última convocatoria de Carlos Queiroz para los duelos amistosos de en la Fecha FIFA de noviembre se conoció este miércoles en Medellín. La lista llegó con un par de sorpresas entre los llamados y varios ausentes, algunos por lesión otros por desición técnica.

Entre las principales ausencias se destacan Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré , quienes se quedarán a las órdenes de Marcelo Gallardo en con el objetivo de luchar por la corona de la .

" Yo no consideré, como es normal, a los jugadores de Flamengo ni de River Plate . Es una decisión normal en Europa. A ningún entrenador nacional se le ocurre llamar a jugadores que están en finales de cuando hay fechas FIFA. Además, hay una indicación de FIFA que protege a estos jugadores de las convocatorias. Me extraña que en Conmebol esa decisión no se haya hecho", explicó el DT.

Por su parte, de la última convocatoria se quedaron Camilo Vargas (arquero), Luis Orejuela (lateral), Óscar Murillo (central), Andrés Ibargüen (extremo) y Luis Sinisterra (delantero); éstos dos últimos fueron los palos de la lista anterior.

Además, por lesión se quedaron por fuera los goleadores Radamel Falcao García y Duván Zapata. 'El Tigre' sufre una tendinitis aquiliana desde hace un mes, mientras que 'El Toro' se recupera de la molestia en el aductor que sufrió ante . Cabe destacar que ninguno de los dos hacía parte de la lista provisional de Queiroz.