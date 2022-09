Las feroces críticas a Cristiano Ronaldo en la prensa de Portugal

Tras el KO ante España, las críticas sobre CR7 se suceden en el país vecino

Cristiano Ronaldo está en el ojo del huracán en Portugal. Tras la derrota ante España (0-1), el crack de Madeira recibió numerosas críticas por parte de la prensa de su país, que ya asume como inevitable su declive y se plantea su estado de forma. Vivir para ver. Ya en la previa del duelo ante los de Luis Enrique, el diario 'A Bola' publicó un reportaje que ocupó la portada: 'Más Portugal, menos Ronaldo'. En el texto se detallaba la trayectoria goleadora de CR7 y se reflejaba que su peso como goleador en la selección ha ido disminuyendo de manera importante en los últimos meses.

Duras críticas tras el KO ante España

Hoy, tras el KO ante España, las críticas arrecian. "Es indefendible que haya jugado el partido completo", escribe el periodista Vítor Serpa en la editorial de 'A Bola', "le falta ritmo, le falta confianza, le falta velocidad y le falta competición". "Si la idea es defender la imagen del jugador, el resultado fue precisamente el contrario. Ahora mismo se aviva una discusión que se prolongará hasta Catar", se añade.

La prensa portuguesa coincide en señalar que Ronaldo no debió jugar el partido completo. "Si el balón hubiese entrado, Fernando Santos podría agarrarse a eso para explicar por qué no retiró a Cristiano Ronaldo del campo cuando era evidente que Portugal necesitaba once jugadores para frenar la avalancha de los jugadores españoles en el centro del campo y para dar frescura al ataque. Ronaldo aún es un jugador importante, pero no puede ser intocable", escriben en 'O Jogo'.

Portugal, 'huérfano' de CR7

En la contraportada del citado diario, el cronista Vítor Santos recuerda que en el partido de Braga, "Portugal pareció huérfano de un jugador que estaba en el campo, Cristiano Ronaldo". El batacazo ante España ha conseguido multiplicar el debate en la prensa portuguesa acerca de CR7, que ha pasado de ser la estrella de su selección a ser un jugador discutido.