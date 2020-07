Las estrellas mundiales que quieren jugar en Boca

Un repaso por algunas de las tantas figuras internacionales que alguna vez confesaron su sueño de ponerse la camiseta xeneize.

Jugar en Primera División es el sueño de todos los futbolistas argentinos desde que dan sus primeros pasos de carrera. El gran anhelo de la mayoría es llegar a vestir la camiseta de alguno de los equipos más grandes; especialmente la de Boca o River. Sin embargo, en lo que al Xeneize respecta, no se trata de un sueño exclusivamente doméstico: una innumerable cantidad de figuras internacionales han manifestado su deseo de defender la azul y oro.

Así como hace unos años estrellas de la talla de Thierry Henry, Roberto Baggio, Marco Materazzi o Gennaro Gattuso, entre otros, se confesaron hinchas del Xeneize, no son pocos los cracks contemporáneos que expresaron sus ganas de ponerse la camiseta de Boca. Por ahora, el único que lo cumplió fue el campeón del mundo italiano Daniele De Rossi, quien tuvo un breve pero idílico paso y hasta pretende volver como entrenador.

En Goal repasamos algunas de las tantas figuras mundiales que quieren jugar en Boca.

ALEXANDRE LACAZETTE ( )

"Hay muchos jugadores a los que les encantaría jugar en La Bombonera por lo que genera. Muchos se imaginan lo que sería jugar ahí. Me acuerdo que Lacazzette, sabía que venía de Boca y me preguntaba mucho por Boca, tenía muchas ganas de jugar ahí. Lo sumo a la lista", contó el surgido de las inferiores xeneizes Luciano Fabián Monzón, en declaraciones a Crack Deportivo, en referencia al delantero francés, con quien compartió plantel en el Olympique de .

DANI ALVES (Sao Paulo)

"No estaría mal retirarse en Boca. La gente sabe el cariño que yo tengo por Boca. Y no es porque la gente dice 'es el más grande y blabla', sino porque siempre me despertó algo diferente. Cuando mirás fútbol, no sé por qué, pero hay algunas situaciones que me identifican con Boca", aseguró el experimentado futbolista brasileño con pasos por , y , entre otros equipos, en una nota con el periodista Andres Canto.

LUCAS PODOLSKI (Antalyaspor)

"Boca es otro mundo. Es otra galaxia. Es lo más querido aquí y en Europa. Hasta me escribió Podolski: 'Hermano, llevame a Boca'. Le dije: 'Encantado, si tiro tu nombre aquí podría explotar'”, contó el peruano Carlos Zambrano acerca del alemán campeón del mundo que hoy se desempeña en el fútbol turco.

SERGIO RAMOS ( )

"Me gusta mucho el fútbol argentino. Se juega con mucho carácter. Me encantan las aficiones, las tribunas, las gradas. Ojalá algún día pueda jugar un Superclásico. De pequeño siempre me llamó más la atención Boca. Por Maradona, por su hinchada, por Caniggia, que era un jugador que me gustaba muchísimo y lo seguía siempre. El campo se transforma y me gustaría vivirlo", declaró hace algunos años el capitán del Real Madrid, en declaraciones a Olé. Más ácá en el tiempo, el Pájaro Caniggia reveló en una nota en Radio Rivadavia: "El hermano de Sergio me lo dijo a mí: está enloquecido que al final de la carrera le gustaría jugar aunque sea un año en Boca".

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain)

"Para mí, Boca es un equipo que me tira, me gusta. Quiero colgarme del alambrado de la Bombonera, como el Manteca Martínez. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica", dijo el delantero uruguayo, en una entrevista para ESPN. "A Cavani le gustaría jugar en Boca. Creo que quiere estar uno o dos años en Europa. Después, seguramente le gustaría. Es perfecto para el club", dijo ni más ni menos que Leandro Paredes, uno de sus compañeros en PSG. Su nombre sonó con fuerza durante este primer semestre del 2020, pero por ahora sólo hubo sondeos y ninguna propuesta formal.

GIORGIAN DE ARRASCAETA (Flamengo)

"Soy de Boca. De chico siempre lo tuve de ídolo a Riquelme, entonces le tengo un gran cariño al club. Ojalá algún día pueda tener la oportunidad de jugar en Boca", manifestó el enganche uruguayo un par de días después de ganarle a River en la final de la 2019.

ANDER HERRERA (Paris Saint-Germain)

"Si tuviera que hacer una aventura en Sudamérica, seguro que elegiría a Boca. Otra cosa es que un club tan grande me quiera a mí", afirmó el mediocampista español hace algunos años, en una entrevista con Página 12. "Cuando mi padre iba a la estaba obligado a traerme la camiseta de Boca. Tengo 10 o 12 camisetas de Boca. Me trajo una vez una del 10, de Maradona, que todavía la tengo. Siempre me ha gustado mucho. Es el equipo argentino que más me llama, por la afición, por el clima que se genera en la Bombonera. He compartido equipo con compañeros que jugaron como visitantes en la Bombonera y dicen que en el vestuario tiemblan las paredes", contó.

FELIPE MELO (Palmeiras)

"Por Boca siento simpatía. Por la mítica Bombonera, por la hinchada. Toda la gente aquí de mira a Boca, así como también mira a River. Pero Boca es una pasión de pequeño", declaró el experimentado mediocampista brasileño, en charla con TyC Sports. Cuando jugó con el Verdao por primera vez en la cancha del Xeneize, no ocultó su alegría: "Es la sensación de un sueño porque yo soy hincha de Boca aquí en Argentina, entonces para mí es muy importante".

LUCAS TORREIRA (Arsenal)

"Tengo el gran deseo de jugar en Boca, es algo pendiente. Pero no quiero ir a pasear o cumplir un sueño, sino que quiero competir y llegar con una cierta experiencia. Sé que es un mundo totalmente diferente y quiero estar preparado para pelear por los objetivos. Ojalá en un futuro se me pueda dar", dijo el joven mediocampista uruguayo.

PAULO DYBALA (Juventus)

"Un día me gustaría ir a Boca, el equipo del que era hincha mi papá Adolfo, que falleció hace cinco años, y esa pasión me la transmitió a mí. Aunque para eso falta tiempo", contó un joven Paulo Dybala en 2015, en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.