Las estrellas del Manchester United celebran la salida de Alexis Sánchez: "No era Messi"

El diario The Sun afirmó que los excompañeros del chileno creían que se le pagaba un salario totalmente desproporcionado con respecto a su fútbol.

Pese a que Alexis Sánchez dejó para unirse a las filas del , el atacante chileno sigue siendo tema para la prensa de .

Y es que el Niño Maravilla aterrizó en Old Trafford -en un acuerdo de intercambio con Henrikh Mkhitaryan en enero de 2018- con el cartel del futbolista mejor pagado de la Premier League, pero no logró consolidarse.

En el primer curso alcanzó a disputar apenas 12 partidos oficiales y sólo en uno actuó durante los 90 minutos, mientras que en su última campaña solo vio acción en 27 partidos, tres en , 20 en Liga y cuatro en , en los que solo anotó dos tantos en los 1.240 minutos que disputó.

En total, el máximo artillero histórico de La Roja cerró su paso por los Diablos Rojos con 45 encuentros oficiales, en los que marcó solo cinco goles y completó nueve pases gol; muy lejos de los números que le hicieron brillar en su paso por el , club en el que remató con un registro de 80 goles en 166 partidos, 45 asistencias y cinco títulos: dos FA Cup y tres Community Shield.

En ese contexto, el diario sensacionalista The Sun afirmó que las estrellas del club que dirige Ole Gunnar Solksjaer han expresado su satisfacción tras su fichaje con los lombardos. Todo en función de "su salario totalmente desproporcionado con respecto a su fútbol", el que bordeaba los £ 500,000 por semana, y de sus "decepcionantes contribuciones en el campo de juego".

Alexis Sánchez culpó a Solskjaer de su mal paso por el Manchester United

Según el citado medio, un jugador se quejó repetidamente: "No era Messi, así que ¿por qué pagarle todo ese alto salario?". Más aún cuando "se confirmó que el United está subsidiando alrededor de £ 400k por semana de su contrato" en la escuadra de Antonio Conte, detallan.

El artículo sigue a continuación

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Finalmente, destacan las últimas palabras del nacido en Tocopilla previo a su retorno a la . “Estoy muy feliz de haber ido al Manchester United. Siempre he dicho eso. Es el club que más ganó en Inglaterra. Cuando fui al Arsenal fue fantástico, estaba feliz allí, pero el United estaba creciendo en ese momento, estaban comprando jugadores para ganar algo. Quería unirme a ellos y ganar todo. No me arrepiento de ir allí".

Y resaltan la "queja" del formado en Cobreloa con el DT noruego por la falta de continuidad. “También fui feliz en el Manchester United, pero siempre les dije a mis amigos: quiero jugar. Si me dejaran jugar, haré lo mejor que pueda. A veces jugaba 60 minutos y luego no aparecía en el siguiente juego, y no sabía por qué”, cierran.