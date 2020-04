Las duras palabras del Pescado Ruiz contra Monterroso

El Pescado salió al paso de las declaraciones del técnico contra los jugadores guatemaltecos.

Carlos Ruiz salió al paso de las declaraciones de Benjamín Monterroso, quien cuestionó el deseo de superación de los jugadores de Guatemala. El Pescado considera que se trata de una falta de respeto hacia los futbolistas de su país y además tuvo duras palabras contra el desempeño del timonel.

"Si la crítica viene de él, pondré el cuerpo al fuego. El no tiene la más mínima credibilidar para criticar (al futbolista guatemalteco). Critica lo que el nunca pudo lograr", escribió el histórico goleador de la Selección de Guatemala a través de su cuenta en la red social Twitter.

"El que le crea a este tipo no está en sus cabales. Como futbolistas nunca trascendió, como entrenador masculino, nada, y en el femenino es un verdadero y eterno desastre. Aún me pregunto por qué continúa en ese puesto", concluyó el ex delantero guatemalteco, haciendo alusión a Monterroso.