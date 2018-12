Las definiciones de Mario Salas en el Monumental: "Este estadio lleno da para poner en la cancha al jugador número 12"

El entrenador de Colo Colo adelantó las claves de un proceso que está a días de comenzar con la primera pretemporada.

Mario Salas concedió su primera entrevista en profundidad desde que volvió a Chile para hacerse cargo de la banca de Colo Colo, el equipo de sus amores. Se la dio al sitio oficial de Blanco y Negro y en Goal rescatamos los temas fundamentales. El Comandante aspira a contar con un Monumental David Arellano repleto semana a semana, privilegia la formación de su plantel por sobre los resultados cuantitativos y se atrevió a definir lo que significa el Cacique.

La importancia del hoy: "Este era el momento y lo voy a aprovechar, lo voy a disfrutar. Y espero que mi presencia y la de mi cuerpo técnico signifique algo importante para Colo Colo y para el hincha colocolino"

Desarrollo por encima de los resultados: "Es importante cómo nos organizamos dentro del campo de juego y saber qué tenemos que hacer, pero a mí me llena mucho la idea de que mi liderazgo sea un liderazgo transformador y que genere un desarrollo en mis jugadores. Para mí es más importante eso que a lo mejor lograr resultados cuantitativos. Y me genera algo más formativo o pedagógico, llámalo como querai. Pero me llena mucho la idea de tener esta posibilidad de, a través de mi liderazgo, generar estas transformaciones y este desarrollo en mis jugadores"

Orion y Barroso se quedan

La entrega es clave: "Puedes hacer las cosas bien o mal. Hay un tema de toma de decisiones, de momentos, que pasa en cada uno de los jugadores, pero hay cosas que tienen que ser estables y permanentes y eso pasa por la entrega absoluta, el compromiso con la institución y sobre todo por el esfuerzo y el sudor en el campo de juego"

¿Qué queda del Salas DT de Tercera División?: "Creo que he evolucionado, he cambiado, he mutado y me he transformado en algo que no ha llegado a su límite"

¿Qué cambió el último año en el fútbol chileno?: "Lo que yo vi desde el Perú es un fútbol un poquito más organizado, que tiene esta cuestión, que me llamó la atención, de lo que genera en el tema mediático: la prensa que genera y cómo se vende el fútbol chileno en cuanto a los partidos. Está más elaborado, son mejores las imágenes y a veces uno no le da valor a eso, pero cuando lo empiezas a comparar con otros países, se ve más agradable para la vista"

El artículo sigue a continuación

Ganar y jugar bien: "Es que yo creo que hay compatibilidad en el cómo y en el resultado. No tengo ninguna duda que va a ser así. Tengo mucha confianza en eso y le digo al hincha que venga y que se exprese. Que sea libre en este campo de juego. Que pueda expresar sus sentimientos, sus alegrías. Trataremos de que las tristezas sean las menos posibles"

¿Qué es Colo Colo?: "Yo siento que Colo Colo es un equipo transversal y cuando habló del pueblo de Colo Colo hablo de esto transversal que genera Colo Colo en la sociedad. Colo Colo es el tipo que se levanta a las 4 de la mañana a recoger el cartón, el tipo que está trabajando duro todo el día, el chofer de la micro, pero también es el gerente, el jefe o dueño de alguna empresa. Esto indica que Colo Colo llega a todos lados. Es un club que te lleva a pensar en todo. Este esfuerzo que hace el hincha de Colo Colo tiene que verse transmitido en el campo de juego. La mayor forma de respetar a la gente y al pueblo colocolino es jugando con sacrificio, voluntad y esfuerzo"

El jugador número 12: "Creo en ese aliento, en esa hinchada fuerte que empuja al equipo. Es distinto jugar en un estadio con poca gente a un estadio lleno. Pero sobre todo un estadio positivo que, más allá del resultado, vea que a través del sacrificio y la voluntad de los jugadores se está entregando algo. Y eso tiene que ser reforzado con el aliento del hincha. Este estadio lleno da para poner en la cancha al jugador número 12".