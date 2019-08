Las curiosidades de la primera fecha de la Premier League

Empieza una nueva edición de uno de los torneos más apasionantes del mundo. En Goal, te damos los principales detalles de la jornada inaugural.

¿El podrá retener el título? ¿El festejará en la liga como lo hizo en la Champions? ¿Cómo será el desempeño del , el y el , los equipos grandes de Londres? Las preguntas empezarán a encontrarse con las respuestas a partir de este viernes, cuando comience una nueva edición de la Premier League. En Goal, para vivir desde el inicio este apasionante torneo, uno de los más importantes de Europa, te contamos todas las curiosidades de la primera jornada.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Liverpool - Norwich

Comienza la enésima reválida para el equipo del Mersey. Tras el subcampeonato de 2014 y el histórico segundo puesto de la temporada pasada con 97 puntos, el equipo de Jürgen Klopp afronta el mayor de los retos: destronar al todopoderoso Manchester City. Para ello, su primera piedra en el camino será un recién ascendido. Recibe en Anfield al , actual campeón de la Championship, que cuenta en sus filas con unas de las revelaciones de la temporada pasada en el fútbol inglés, Emiliano Buendía (8 goles y 2 asistencias en 38 partidos).

- Manchester City

198 puntos entre las dos últimas temporadas. Con ese bagaje se presenta el vigente campeón en busca de su tercer título consecutivo. Un Manchester City de récord, con el refuerzo de Rodrigo, debuta en el histórico Estadio Olímpico de Londres frente al West Ham. Los Hammers, con una de las mayores inversiones de su historia (70 millones de euros entre Haller, Fornals y Gonçalo Cardoso), buscará sorprender al conjunto de Guardiola, que ha ganado sus últimos siete partidos oficiales contra el West Ham por un global de 23-3.

-

Incluyendo cuatro a final de temporada, este es el quinto partido a domicilio del en Londres de manera consecutiva. Visita a un Crystal Palace en transición, en el cual su principal estrella, Wilfried Zaha, está cerca de cerrar su traspaso a los Toffees. El conjunto de Marco Silva ha incorporado a Moise Kean, la mayor promesa del fútbol italiano, buscando la clasificación para competiciones europeas. Gylfi Sigurdsson, del Everton, ha participado en siete goles de la Premier League contra el Crystal Palace (tres goles y cuatro asistencias).

-

Segunda temporada consecutiva de Premier League en la que estos equipos se ven las caras en la primera jornada. Turf Moor acoge el enfrentamiento entre dos conjuntos que calcaron sus estadísticas en la temporada pasada (mismos goles a favor y tan solo un punto más para el Burnley). Siete de los ocho enfrentamientos de la Premier League entre el Burnley y el Southampton han terminado sin goles en la primera mitad (87,5%), siendo el mayor porcentaje entre los partidos de la Premier que han sido disputados al menos seis veces.

-

Con grandes refuerzos en el mercado estival (Welbeck, Dawson), el Watford de Gerard Deulofeu y Javi Gracia buscará repetir el histórico inicio de competición de la temporada pasada, en la que un pleno de victorias en las primeras jornadas hizo que se codeara con los grandes equipos de la Premier League. En frente estará el Brighton, que estrena entrenador. Graham Potter dirigirá su primer partido de la Premier League. En sus filas cuenta con un viejo conocido de la liga española, el rumano Florin Andone.

Bournemouth -

El Vitality Stadium abre la temporada del Bournemouth, que recibe a un recién ascendido como el Sheffield United, que no tiene otro objetivo que la permanencia. Los Cherries, con Eddie Howe al mando, buscarán mejorar su buen papel de la pasada campaña, en la que acabaron en la mitad baja de la tabla con once puntos por encima de la zona de descenso, y para ello han logrado retener a sus jugadores más importantes como Nathan Ake, Ryan Fraser o Callum Wilson.

Tottenham -

Mauricio Pochettino tratará de obrar otro milagro esta temporada con los recursos limitados del Tottenham en el mercado, que solo ha fichado a Ndombélé, procendente del Olympique de , aunque el mayor logro de los Spurs quizás haya sido haber retenido a hombres de la talla de Harry Kane, Dele Alli o Christian Eriksen, y en general, toda la estructura principal de la plantilla. La primera piedra de toque para el Tottenham es el Aston Villa, un clásico del fútbol inglés, recién ascendido, que llega con ganas de quedarse y con Jack Grealish como su estrella principal.

Leicester - Wolverhampton

Tras una temporada espectacular, clasificación a la previa de incluida, los de Nuno Espírito Santo inician el curso de Premier League visitando el siempre complicado King Power Stadium del Leicester, y lo hacen habiendo incorporado piezas importantes como Patrick Cutrone o Leander Dendoncker en el mercado estival. Los Foxes, que el curso pasado rozaron la clasificación a Europa tras un inicio dubitativo, quieren empezar con buen pie para poner las bases de un buen año. El último enfrentamiento entre ambos, en el pasado mes de enero, finalizó con un espectacular 4-3 para los Wolves.

Newcastle - Arsenal

Los Gunners dan comienzo a su temporada en Premier League en el St James Park, donde se enfrentarán al Newcastle, un equipo propicio para el Arsenal, que ha logrado vencerles en 12 de las últimas 13 veces que se han visto las caras. Unai Emery buscará esta campaña devolver al conjunto londinense a la con la ayuda de sus fichajes estrella: Nicolas Pépé, William Saliba y Dani Ceballos, cedido por parte del , además del joven Martinelli.

- Chelsea

Manchester United y Chelsea nos ofrecen el primer partidazo de la temporada en la Premier League. Los Blues no son precisamente un rival sencillo para los Red Devils de Ole Gunnar Solskjaer, ya que son el equipo contra el que más veces han perdido en la historia de la Premier League (18) y los que más han castigado su portería (71 goles). Eso sí, el Manchester United ha gastado más de 140 millones para reforzar la defensa con la llegada de Harry Maguire y Wan-Bissaka; algo que no ha hecho el Chelsea, que únicamente ha invertido en la llegada definitiva de Mateo Kovacic. Old Trafford vestirá sus mejores galas para acoger el plato fuerte de la primera jornada del campeonato inglés.