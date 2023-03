Las curiosas respuestas de Enríquez Negreira durante una entrevista en 1992

¿Qué opinaba José María Negreira del arbitraje, del Barça, del Madrid y de Pepe Plaza hace años?

"Usted no ha sido millonario porque no ha querido", dejó caer el periodista. José María Enríquez Negreira contestó: "Nadie me ha propuesto ganar dinero fácil. Y si me hubiera encontrado con eso, no se lo diría (risas)". Corría el mes de julio de 1992, fecha en la que Enríquez Negreira se cortaba la coleta como árbitro después de 26 años adscrito al colegio catalán. En el marco de esa charla distendida con el periodista Tomás Guasch, publicada por "Mundo Deportivo", Negreira opinaba sobre qué debía cambiar en el 'mundillo' arbitral: "El reto es conseguir que la gente confíe en la organización, lo que no sucede ahora mismo. Pero, vamos, necesitaría toda esta edición del periódico para explicar todo lo que tendría que cambiar", dijo.

El periodista le inistió, en tono sarcástico, preguntándole si Joan Gaspart, entonces vicepresidente del FC Barcelona, acudiría a una hipotética "beatificación" de José Plaza, entonces presidente de los árbitros. Negreira replicó: "Entre unos y otros la verdad es que lo están llevando hacia la beatificación en volandas, sí" . Durante el transcurso de esa breve entrevista, también le preguntaron si el "deporte" de José Plaza consistía en 'cargarse' al Barça. La respuesta de Enríquez fue la siguiente: "El Barça ha sido campeón cuando lo ha merecido, cuando ha tenido un gran equipo, como ahora. Lo demás, son bobadas", aseguró.

Preguntado por cómo le fue arbitrando al Real Madrid, Negreira recordaba "la tarde que expulsé al pobre Juanito en el Bernabéu y él me esperó en el túnel de vestuarios para pedirme perdón. Tenía mala fama, pero era un buenazo". En esa entrevista, Negreira confesó que le habría "gustado ser un gran jugador de fútbol y cobrar fortunas, como a cualquiera, porque el fútbol es la leche". Por último, comentó "nadie me ha propuesto ganar dinero fácil. Y si me hubiera encontrado con eso, no se lo diría (risas)".

El pie de foto de la entrevista, visto con la perspectiva del paso del tiempo, también tiene su miga. Decía así: "Se va un gran árbitro, llegará un directivo con ganas de marcha"

Hoy José María Enríquez Negreira es el gran protagonista de un 'caso' que está provocando un auténtico terremoto en el fútbol español y que estalló cuando se supo que, durante 18 años, recibió pagos por casi 7 millones de euros por parte del FC Barcelona, cuando ostentaba un cargo en el Comité Técnico de Árbitros.

La Fiscalía sostiene en un párrafo de su denuncia que "a través de los presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de los competiciones".