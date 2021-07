Las consignas de Pellegrini: presión alta y un plan B

Queda mucha pretemporada por delante y mucho por pulir pero Manuel Pellegrini va dando muestras de lo que quiere.

La pretemporada está para lo que está, ningún equipo sale cumpliendo su objetivo durante estos meses ni es un desastre. Al Betis le faltan varios aspectos importantes pero también se extraen detalles que pueden tener bastante importancia a lo largo de la temporada, o al menos el técnico chileno lo pone en el papel en estos primeros compases. La primera parte ante el Wolverhampton tuvo más salsa que la segunda. Una de las cuestiones más destacable fue la presión alta que ejercieron los verdiblancos. Casi siempre bien coordinada y tendiendo frutos, como el robo de balón de Camarasa en la zona del diez que posteriormente Rodri no pudo culminar ni en tiro ni en pase para Borja Iglesias. El Betis estuvo mandando en esa primera mitad en gran parte por esa agresividad en la presión. También la alineación acompañaba para eso. Borja Iglesias aparecía en punta acompañado por Tello en la izquierda y Rodri en la derecha.

Pero quizás lo más novedoso fue las buenas maneras que en determinados momentos se pudieron apreciar entre los tres integrantes del centro del campo. No por el juego en sí, al que le faltaron cosas, sino por lo que se pretende realizar. Fue el primer partido de Fekir, obviamente tiene que coger ritmo, y formó junto a Camarasa y Canales. El valenciano actuó de pivote en la mecánica defensiva ya que con la posesión la movilidad era permanente. Canales bajaba a construir mientras el francés se movía entre líneas y Camarasa aparecía apoyando la jugada. Constantes intercambios de posiciones donde hasta el canterano Rodri desahogaba en la elaboración en ataque.

Ciertamente a este Betis le falta un jugador tan importante como Guido Rodríguez, que aún no se ha incorporado a la concentración verdiblanca. A buen seguro el argentino será titular en la franja ancha del cuadro verdiblanco. La forma de jugar de este Betis, queriendo ser protagonista y con tantos hombres de ataque, necesita de un mediocentro que aguante la línea y sea capaz de frenar las posibles contras. Esa es la idea inicial, pero durante estas probaturas el chileno se ha encontrado una nueva fórmula, un plan B que no tenía y que con los ajustes adecuados se puede aplicar al campeonato liguero.

A expensas de lo que depare el mercado, todavía muy parado y falto de oportunidades para la maltrecha economía heliopolitana, tener otras opciones para posibles alienaciones son gratas noticias para el cuerpo técnico verdiblanco. Goal.com ya informó de las expectativas que tiene Pellegrini con respecto a Camarasa, y el jugador está respondiendo durante esta pretemporada. Ayer fui un partido exigente y el ex del Levante estuvo bastante acertado en todas la acciones que desarrolló. Ahora solo queda esperar a que la plantilla esté al completo para ver cómo mueve las fichas Manuel Pellegrini.