Las condiciones del Barça para seguir fichando

La dirección deportiva tiene claros los requisitos: gratis o intercambios, excepto por un delantero

El Barcelona quiere seguir mejorando su plantilla para la temporada 2020-21. Tras las llegadas de Eric Garcia, el ‘Kun’ Agüero, Emerson Royal y Memphis Depay, el equipo sigue queriendo reforzarse para ser competitivo y luchar por ganar todos los títulos en este próximo curso. Joan Laporta lo dejó claro en su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación: “perder tendrá consecuencias”. El nuevo presidente quiere ganar a toda costa, pero para ello la plantilla deberá sufrir modificaciones importantes.

Las primeras, en forma de fichajes ya llegaron. Luego quedarán las salidas, un tanto complicadas por las condiciones contractuales de varios jugadores, que mantienen unos sueldos inasumibles no solamente para el Barcelona, sino para los clubes que deseen incorporar a algún futbolista con el que Ronald Koeman no cuente o esté dispuesto a desprenderse. Pero en el apartado de las entradas, de nuevo el presidente Laporta dejó una pista en la entrevista que concedió a “La Vanguardia” hace unas semanas. “Habrá tres o cuatro fichajes más”, aseguró el máximo mandatario del club blaugrana.

El principal problema del Barcelona a la hora de fichar es el dinero. Por todos es conocido que la entidad pasa por una situación de extrema complejidad económica, con una deuda de más de 1.000 millones de euros y con unas pérdidas que obligan a tomar medidas excepcionales. La primera de ellas, el recorte de presupuesto para los fichajes. Hasta ahora, tres de las cuatro incorporaciones para el primer equipo masculino son gratis. Eric Garcia, Agüero y Depay han llegado a coste cero, mientras que Emerson aterrizará en Barcelona por 9 millones de euros, correspondientes al 50% de la propiedad que el club catalán compartía con el Real Betis.

A partir de ahí, las instrucciones son claras: no se puede gastar. La junta directiva y la dirección deportiva están de acuerdo en las condiciones de los próximos fichajes. Las entradas tienen que ser gratis o con trueques. Ya lo dijo Laporta en la misma entrevista: “el mercado solo nos permitirá hacer intercambios”. Pero lo que no contó el presidente y sí puede contar GOAL es la intención que tiene el club de invertir en un delantero, eso sí, habiendo ingresado previamente por ventas y ahorrado en salarios. En esa posición, el Barça tiene ahora mismo extrapoblación: Messi, Agüero, Depay, Griezmann, Dembélé, Braithwaite, Ansu Fati, Trincao y, si lo consideramos delantero, también Philippe Coutinho. Nueve jugadores para tres sitios en el once. Sobran unos cuantos, sabiendo además que la idea es fichar a otro, incluso pagando. Así se lo ha comunicado el club a los agentes e intermediarios de futbolistas. Todo tiene que ser sin traspaso, a menos de que llegue una oportunidad de mercado por un delantero y se hayan aplicado antes los recortes correspondientes.

Aquí entra el trabajo de Mateu Alemany y Ramon Planes. En primer lugar, para conseguir salidas de futbolistas importantes a los que les costará encontrar equipo si desean un contrato similar. El Barça es el club deportivo del mundo que paga los sueldos más altos, con lo cuál se hace difícil que otra entidad ofrezca contratos cercanos a los actuales. Y, en segunda instancia, porque el club está obligado a renegociar los salarios a la baja si quiere inscribir a los nuevos fichajes y, sobre todo, a Leo Messi. El límite salarial marcado por LaLiga sufrirá un doloroso recorte en el Barcelona, con lo cuál a Alemany y Planes no les queda más remedio que ponerse el mono de trabajo y remar a contracorriente para rebajar los emolumentos de los futbolistas y lograr ofertas que abran la puerta a más de ocho jugadores.