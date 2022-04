Las condiciones de Haaland, un problema de vestuario

Por Jorge C. Picón - Haaland está acaparando muchas de las portadas de los periódicos. El noruego prepara su posible salida del Borussia Dortmund y el Madrid es uno de los equipos más interesados en ficharlo. Sin embargo, los blancos siguen valorando todos los aspectos relativos a su incorporación. Entre ellos, tiene un peso específico el encaje en la plantilla y es que, según ha podido saber Goal, el club no quiere que su llegada pueda generar un ambiente negativo en el vestuario.

Más concretamente, hay preocupación con ofrecerle las condiciones que está solicitando su entorno y que esto pueda molestar a algunos futbolistas de la plantilla que lo han ganado todo y que cobrarían la mitad. Si bien se está hablando de una de las promesas más importantes del fútbol mundial, Haaland todavía no ha demostrado nada en un equipo de la exigencia del Madrid. Además, en este sentido vuelve a aparecer el problema de las lesiones. No se quiere caer en un nuevo caso Bale o Hazard y ofrecer uno de los salarios más altos de la plantilla a un futbolista del que no están seguros al 100% en el aspecto físico.

Comparándolo con la llegada de Mbappé, el Madrid entiende que es una situación completamente diferente, pues el francés ha sido campeón del mundo y finalista de Champions. Además, la operación es mucho más económica teniendo en cuenta que no se paga traspaso. Tan solo prima de fichaje y salario del futbolista. Por si fuera poco, a penas se ha perdido un partido por lesión esta temporada. Su encaje en el vestuario, teniendo en cuenta de que ya se habla de él como el mejor del mundo, sería mucho más sencillo y natural.

Esto no descarta su fichaje, pues es un futbolista que interesa a la dirección deportiva y al que se sigue tratando de convencer, pero el Madrid insiste en que se haga bajo sus condiciones y no bajo las de su entorno. El club está teniendo en cuenta todos los aspectos para no cometer errores y, aunque sigue habiendo pesimismo respecto a su llegada y en el Madrid creen que está muy cerca del City, se agotarán las opciones.

Por su parte, el entorno del jugador afirma que no se ha tomado una decisión respecto a su futuro y no se ha cierra ninguna puerta, ni siquiera la de seguir en Dortmund un año más. Sin embargo, las condiciones parecen dadas para que este verano tenga un nuevo equipo.