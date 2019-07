Las claves de la llegada de Griezmann al Barcelona y su futuro sueldo

El culebrón por el delantero francés sigue sin resolverse pero las condiciones llevan pactadas con el galo desde el 11 de marzo.

El culebrón por el futuro de Antoine Griezmann sigue sin resolverse. El delantero anunció hace ya casi dos meses que quería dejar el , concretamente el 15 de mayo pero su cláusula ya bajó a 120 millones de euros hace tres días y el no la ha abonado.

Según explica Marca, el delantero cerró un acuerdo con el Barcelona para fichar este verano el pasado 11 de marzo. En dicho acuerdo llegaron a concretarse los salarios que percibiría el jugador por cada una de las cinco temporadas que juegue de blaugrana: 18, 18, 21, 23 y 25, es decir, una media de 21 'kilos', la misma cantidad que percibía tras su última renovación con el Atlético de Madrid, la que le hizo romper el primer acuerdo que firmó con el Barça en 2018 y por el que pagó una penalización.

Asimismo, el rotativo insiste en la información que ya reveló Goal que había en las negociaciones. Estas trabas no son otras que la negativa del Atlético a rebajar la cantidad del traspaso a no ser que se incluya en las mismas a Nelson Semedo, un jugador que interesa a los colchoneros pero del que los blaugranas no se quieren desprender.

Además, el Barcelona llegó a plantearse usar a Griezmann como moneda de cambio en la operación para recuperar a Neymar, un extremo complicado y que hace que los blaugranas se centren en cerrar la llegada del francés como primer paso. Después, el Barça tendrá que hacer malabares con el presupuesto y su masa salarial para que desbloquear la todavía aún más complicada llegada de Neymar y juntar un ataque de ensueño con Messi, Luis Suárez, Neymar y Griezmann.