Las alineaciones del Clásico Real Madrid vs. Barcelona, amistoso de pretemporada 2022: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Real Madrid y Barcelona se miden este domingo de madrugada en Las Vegas en un clásico de pretemporada.

Real Madrid y Barcelona se volverá a ver las caras en pretemporada. Será en la madrugada del sábado al domingo 24 de julio en Las Vegas, dentro de la gira americana en la que están inmersos ambos equipos y en un choque enmarcado en el Soccer Champions Tour 2022, en el que también participan la Juventus de Turín, América de México y Club Atlético Guadalajara.

Todos los detalles del Clásico Real Madrid vs. Barcelona de la pretemporada 2022-2023

De cara al choque, el Real Madrid de Carlo Ancelotti llega con casi todo. Los blancos han viajado a Los Ángeles con las nuevas incorporaciones, Tchouameni y Rudiger, además de con varios canteranos para completar la plantilla. Mientras, el Barça también esta con la plantilla al completo, incluido la gran estrella firmada antes del partido contra el Inter de Miami y que puede debutar en el Clásico, Robert Lewandowski.

Benzema, baja clave para el equipo de Ancelotti

Y el Madrid irá con casi todo a Las Vegas porque no podrá contar con su mejor hombre, Karim Benzema, que no será de la partida al ser el último en incorporarse a la concentración blanca y llevar solo tres entrenamientos. Sin KB9, los delanteros que quedan en la convocatoria son Mariano y Latasa, ya que Borja Mayoral no viajó a la gira americana.

Ahora está por ver si Ancelotti apostará por el once de gala del Real Madrid y cómo sustituye a Benzema, sin con Rodrygo, Asensio como falso nueve o Camavinga metiendo más músculo en el centro del campo.

Hay que tener en cuenta de que se trata del primer amistoso que jugará el equipo blanco esta pretemporada.

Lewandowski puede debutar como culé

Enfrente estará un Barça extramotivado los movimientos que ha podido hacer en el mercado, especialmente el de Robert Lewandowski, que automáticamente se convierte en la estrella del equipo blaugrana. Un nuevo Dembélé, el recuperado Ansu Fati y las caras nuevas de Raphina, Kessie o Christensen serán algunas de las novedades que puede presentar Xavi Hernández en el Clásico. Aunque sin duda alguna, la noticia del choque será el debut del delantero polaco.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. BARCELONA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger/Alaba, Mendy/Alaba; Modric, Casemiro, Kroos; Fede Valverde, Camavinga/Rodrygo y Vinicius FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Ansu Fati, Aubameyang/Dembéle y Lewandowski.

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. BARCELONA

PARTIDO Real Madrid vs. Barcelona FECHA Domingo, 24 de julio de 2022 ESTADIO Allegiant Stadium, Las Vegas HORA 05:00

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España La 1 (en abierto) RTVE Play TV3 05:00 Sudamérica DIRECTV Go DIRECTV Sports



ARG: 00:00

CHI: 23:00

COL: 22:00 México Sky Sports Blue To Go 22:00

