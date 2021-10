Laporta: "Tuve la esperanza de que Messi dijera que jugaría gratis en el Barcelona"

El presidente del club blaugrana ha repasado la actualidad de la entidad en una extensa entrevista concedida a RAC1.

Joan Laporta ha repasado la actualidad del Barcelona en una extensa entrevista en RAC1. El presidente del club blaugrana ha analizado la complicada situación económica del club, ha reiterado que podrán hacer fichajes y que confían en Ronald Koeman como entrenador y ha explicad por qué intentó fichar a Neymar y los motivos de la marcha de Messi al PSG.

La auditoría: "Estamos hablando, como dijo nuestro CEO, en una gestión basada en la improvisación, sin dinero para pagar fichajes... Por lo tanto, nefasta, porque no ha sida buena. "Hemos empezado un forensic para estudiar resultados irregulares y después veremos si se deben derivar responsabilidades. Eso lo determinará forensic y el departamento legal. Hay que dejarlos trabajar, no es inmediato. "A final de año deberíamos tener toda la información".

Acción de responsabilidad contra Bartomeu: "Todo está abierto. No quiero precipitarme y hay que defensar la presunción de inocencia. Esperamo a los resultados. Solo por los resultados del cierre de la temporada 20-21 es para llevarse las manos a la cabeza. También nos hemos puesto a trabajar, que es lo más importante""Me esperaba una mala situación, pero ha sido peor de lo que esperábamos. A mucho peor. Nos preocupa el Espai Barça, el pago de comisiones a intermediarios y lo que hace referencia a proveedores. Algunas cantidades son demasiado elevadas. Y algunas operaciones se han orientado a unos intermediarios... No he hablado con Bartomeu estos meses. Hace mucho tiempo, no lo recuerdo. Tampoco con nadie de la antigua junta, pero sí con los anteriores candidatos".

La recuperación económica: "Tenemos un CEO que el club está en muy buenas manos con Ferran Reverter. Hemos de darle la vuelta a este patrimonio negativo. Esto no quiere decir que generemos beneficio. Este año el objetivo es deficit cero. Y después y liquidando deuda".

Habrá fichajes: "Sí podremos fichar. Conseguiremos recursos, como inversión o crédito. Lo que no queremos es más deuda, queremos dinero fresco. Y en las necesidades que tenemos, siempre tenemos presente el tema deportivo e invertir en nuevos jugadores"

Intentó fichar a Neymar: "No teníamos la Due Diligence y los números de la Gestora. Creíamos que teníamos margen. Lo intentamos pero lo que nos dijeron de Ney no fue cierto. Nos dijeron que él continuaría y después lo convencieron. No me decepcionó porque esto es el fútbol. Se lo lleva el que hace la mejor oferta. Neymar hubiera podido generar muchos ingresos. Es un jugador referencia. El resultado de no ficharlo ha sido bueno".

Por qué se fue Messi: "No teníamos fair play. En ese momento no había posibilidad de tener margen necesario. Teníamos primeros resultados de la auditoria y esa inversión nos podía poner en riesgo. Y el Barça está por encima de cualquier jugador. En ese momento no había margen y nos propusieron una operación para preservar la memoria de Leo, la de CVC en la Liga, pero no era viable".

Pensó que Messi podía haber propuesto jugar gratis: "Con Messi no me enfado porque lo aprecio. Pero cuando vemos que no podrá ser hay una cierta decepción por ambas partes. Sé que tenían un deseo enorme de quedarse, pero mucha presión por la oferta que tenían. Todo indica que ya tenía la oferta del PSG. Todo el mundo sabía que tenía una oferta muy potente. Sabíamos que por la parte de Messi que tenían una muy buena oferta. En ningún momento pienso en dar marcha atrás. Pienso que estoy haciendo lo mejor para el Barça. Nadie puede poner en riesgo la institución. Sí tuve la esperanza es que a última hora es que Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel. Lo pensé porque lo conozco, subió conmigo al primer equipo, ayudé mucho a su familia... Él sabía que cuando recuperaríamos la economía se le correspondería...".

Futuro homenaje a Messi: "Me gustaría hacer un homenaje a Messi. Estaríamos encantadísimos, en el momento oportuno, si ellos quieren hacer un homenaje como hace falta".

No al crédito de CVC: "La operación como nos la explicaron era el caramelo del presidente de LaLiga para que nos pensáramos que podríamos tener límite salarial para inscribir a Messi. El Barça no puede comprometerse a una operación si no la tiene bien estudiada. Es buena operación para el muchos equipos de la Liga, pero nosotros ahora no necesitamos más deuda. No nos hemos cerrado a esta operación. Sí podía ser posible, pero tienen que reformular esta operación. Todo ha ido muy rápido. Se ha hecho sin tener el documento definitvo. Nadie nos condiciona, y menos el Real Madrid. Nosotros decidimos por nosotros mismos. Este dinero si lo ingresamos como deuda, no lo queremos"

Koeman y su futuro: "La decisión es que Koeman continúa. Cuando las cosas no salen como uno quiere, todos estábamos desanimados. También Koeman. Después de escuchar a personas de mi confianza, llego a la conclusión que debo de actuar como hice con Rijkaard. Es un culé como nosotros. Quiere al Barça. Lo notas y te lo dice. Es un mito del barcelonismo y decidió venir en una situación de máxima dificultad. Le pregunté si confiaba en el equipo. "Claro que confío", me dijo. "Necesito recuperar los lesionados". Quería continuar a toda costa y demostrar que este equipo es competitivo. Es de justicia también. No ha tenido a Dembélé, nos falta gol y no tiene el Kun. Creo que es de justicia darle un margen. Tiene contrato en vigor y se le tiene que respetar. Estoy contento de la decisión. ¿Renovación? Estamos trabajando permanentemente".

El estilo de Koeman: "Cuando me la ha explicado Koeman, la entiendo. Todos tenemos nuestro tema ideal. Siempre he respetado a los profesionales. Me pasó con Rijkaard y me pasó con Guardiola. Y quiero que también me pase con Koeman. He osado en darle mi opinión y me la ha rebatido con aspectos técnicos que los he entendido".

Su relación con Xavi: "Con Xavi hablo frecuentemente porque somos amigos. También con Pep. Me gusta saber lo que piensan porque saben más que yo. El entrenador que tenemos es Koeman. Estamos orgullosos de tenerlo como técnico. Tenemos que darle este margen de confianza para cambiar la situación deportiva. Acabamos de comenzar. La gente que piense lo que quiera. En ningún momento jamás he dicho que no sea Koeman. Creo que merece el margen de confianza. Es una decisión que es la que más conviene. La secretaría técnica trabaja permanentemente en el ámbito de entrenadores y jugadores. Es su trabajo. Conocen perfectamente la situación de todos los entrenadores y jugadores que podrían estar en la órbita del Barça. Nuestro entrenador es Koeman. Estamos con él hasta el final".

La cantera: "La intención es renovar al jugador jóvenes que tenemos. Estamos trabajando para renovar a todos los jugadores de la cantera. Están respondiendo bien y estamos en un proceso de renovar. La semana que viene confío poder daros una buena noticia".

Las renovaciones de Pedri y Ansu: "Pedri lo tenemos muy avanzado y ojalá lo podamos avanzar. Ansu va bien".