Laporta, sobre el 'Caso Negreira': "Tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo"

"Hay unos ataques feroces para ensuciar nuestro escudo, que no tienen nada que ver con la realidad", dijo el presidente del Barcelona.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se refirió en las últimas horas al 'Caso Negreira' y aseguró que tiene "muchas ganas" de enfrentarse "a todos los sinvergüenzas que están manchando" el escudo azulgrana.

"Tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo", dijo el máximo directivo del conjunto catalán durante un acto celebrado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou con los capitanes de los equipos profesionales y de las categorías inferiores.

Al inicio de su discurso, Laporta hablóó de los valores del club: “El Barça es un club con valores. Utilizamos la palabra valores, no para quedar bien, sino porque realmente los valores son una parte fundamental, fundamental, de nuestro modelo de excelencia deportiva. Y es por eso que el Barça es admirado y reconocido en todo el mundo. También pasa que algunos, motivados por la envidia, intentan erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe".

"Mirad, el sentimiento barcelonista ni se compra ni se vende pero tampoco se ensucia. Y recientemente, y aprovecho que estamos reunidos gente que nos queremos al club, hay unos ataques feroces para ensuciar nuestro escudo, que no tienen nada que ver con la realidad. Y podéis estar seguros de que en la junta directiva que tengo el honor de presidir lo defenderemos con todas nuestras fuerzas. No lo conseguirán porque los capitanes y las capitanas del Barça representáis nuestros valores y nuestro sentimiento y lo demostráis en el terreno de juego cuando os dejáis la piel y hasta la última gota de sangre".

Por último, casi al borde del llanto, señaló: "No penséis que me emociono por debilidad, me emociono porque tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. Que nadie se piense que es por debilidad”.