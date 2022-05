Laporta pone en duda la renovación de Gavi

Pablo Páez 'Gavi' quiere seguir siendo jugador del Barcelona. Así lo ha expresado tanto en privado como públicamente en los últimos meses. Pero desde hace un tiempo su renovación está estancada, en un punto muerto. El presidente Joan Laporta está molesto con el asunto, tal y como ha manifestado en una entrevista con el periódico deportiva catalán "L'Esportiu de Catalunya", en la que Gavi es uno de los protagonistas. Más concretamente, su agente Iván de la Peña: "Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación sobre la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando y que en algún momento tendrá que decir algo. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, por el momento, no está aceptada por el agente del jugador".

El centrocampista debe tener ficha del primer equipo este próximo verano. Xavi Hernández le quiere en la plantilla y cuenta con él para el futuro de una plantilla en la que sería considerado intocable. Pero según el presidente del Barcelona, parece que su renovación no está tan clara como aparentaba en un primer momento. "Es un jugador que a todos nos gusta, tiene 17 años, un presente y un futuro magnífico en el Barça, y no entendemos por qué su representante está jugando y comparando". Laporta, que habló también de la crisis económica en la que sigue inmerso el club azulgrana, explicó que la oferta presentada es buena para un chico todavía menor de edad y que el proyecto para que siga mucho tiempo en el Camp Nou es interesante.

"Pienso que la propuesta del club, dentro de nuestros niveles salariales, es algo más que aceptable", comentó. "Además, no saldremos de estos niveles, porque no quiero que el Barça siga en la línea que seguían los que nos precedieron y que han llevado al Barça a la ruina. Nosotros debemos ponerle criterio, y es lo que estamos haciendo. Si tenemos jugadores que salen de la cantera, les hacemos una oferta de presente y de futuro muy buena y resulta que su representante está comparando y retrasando la decisión; es comprensible que la situación no me guste. Yo le animaría a que lo aceptara lo antes posible, porque también nos ayuda a planificar".

Según adelantó "Mundo Deportivo" y pudo confirmar Goal, el representante y exjugador del Barça está esperando respuesta del club azulgrana a una contrapropuesta realizada dos semanas atrás. De la Peña considera que la primera oferta del Barcelona fue muy a la baja, cercana a los dos millones de euros. El agente de Gavi mandó una contraoferta por cinco millones y aguarda ahora por una contestación.