Laporta: "Hemos hecho una oferta por Lewandowski y esperamos una respuesta del Bayern"

El presidente del Barça explicó cómo marcha el fichaje del delantero polaco y advirtió que no habrá incorporaciones sin la segunda palanca económica.

El Barcelona insiste en el fichaje de Robert Lewandowski pero el Bayern de Múnich no está facilitando la salida del jugador y duda de la capacidad económica culé y el presidente blaugrana, Joan Laporta, ha explicado cómo marcha esa negociación.

"No me creo estas declaraciones. Vienen de un chat y fueron una broma. Esto no viene del Bayern. El Barça va a cumplir 125 años y hay pocos clubes que tengan una historia como la nuestra. Nosotros respetamos al Bayern. Sabéis que hemos hecho una oferta por él y estamos esperando una respuesta. A ver si es positiva. Agradecemos el esfuerzo del jugador", comentó durante la rueda de prensa de presentación de Andres Christensen.

Fichajes a la espera de palancas: "No hablaré de nombres en concreto. Hasta que no activemos la segunda palanca no incorporaremos a más jugadores. Esto es la regla general. Puede haber alguna excepción".

Operaciones apalabradas: "El cuerpo técnico sabe que estamos trabajando para tener 'fair play' suficiente y realizar las incorporaciones deseadas. No es una promesa, es una intención sustentada en un trabajo que, de momento, está saliendo bien. Ahora falta la palanca del 15%. Y, a partir de ahí, empieza todo, también la ejecución de las operaciones que tenemos apalabradas, pendientes de que ser concluidas. Queremos sanear la economía del club y reforzar la plantilla. Algunas operaciones solo están pendientes de que consigamos el 1:1".

El futuro de Piqué: "Tiene claro que quiere hacer una buena temporada y así me lo hizo saber. El entrenador valorará desde el punto de vista técnico lo que tiene que hacer, pero a nivel personal a mí me ha transmitido que tiene ganas de rendir a buen nivel. Ejercerá el rol de incorporar a los nuevos fichajes como el capitán que es".

Cómo está Xavi: "Acabo de hablar con él. Me ha transmitido ilusión y ganas de que empiece todo. Le he visto muy animado. Transmiten muy buenas sensaciones. Nos hemos abrazado. Estamos a la espera de que todo salga como tenemos prevista".

La situación económica: "La credibilidad del club ha vuelto. El Barça vuelve a tener credibilidad. Todas las operaciones tienen un grado de dificultad añadido por la situación económica heredada. Estamos en un proceso de amortizar la deuda y de invertir para hacer más competitivos a nuestros equipos. Los competidores se aprovechan de esta situación de máxima dificultad económica, pero cada vez es menos cierto. Esto se acabará cuando lancemos el primer mensaje al mercado con un fichaje. Todo esto dependerá, como he dicho, de la venta del 15% de los derechos de televisión".

Por su parte, el asesor deportivo, Jordi Cruyff, repasó cómo están las salidas de Lenglet y Umtiti: "La salida de Lenglet está cerca. Lo haremos oficial cuando esté todo definido. Nuestro trabajo es dar al entrenador el máximo de armas posibles para que él utilice las armas que considere oportunas. Construir una plantilla competitiva que haga pensar al entrenador".

El directivo también mandó un mensaje de optimismo sobre la confección de la plantilla de la próxima temporada: "Yo estoy convencido. Si conseguimos activar las operaciones económicas que nos ha comentado el presidente y entramos en el mercado, vamos a luchar por todo. Si elegimos bien y hacemos una plantilla compensada, seremos muy competitivos. El equilibrio, y no once buenos jugadores, es el que gana partidos. Nuestro trabajo es este, por esto buscamos futbolistas muy específico".