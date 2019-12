Laporta, expresidente del Barça: "A Messi hay que renovarlo siempre, tendremos Leo para rato"

Joan Laporta, el expresidente del del sextete, concedió una entrevista a RAC1 en la que recordó la época más gloriosa de la historia del Barça en cuanto a títulos y aventuró que podría presentarse a la presidencia azulgrana.

Me veo de nuevo como candidato a presidir el Barça. No veo a ningún candidato de mi gusto. Todavía falta un tiempo, aunque me postularé seis meses antes, seguramente. Sigo la actualidad del Barça y estoy preparando un plan de acción. Estoy preparando una propuesta para el futuro del club”