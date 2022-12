Laporta: "Es obvio que me gustaría que Messi volviera pero..."

El presidente del FC Barcelona ve remota la posible vuelta de Messi, pero no obvia que le encantaría

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quiso reapasar la actualidad azulgrana en una entrevista para los medios oficiales del club, en la que además se refirió a la posibilidad de que Leo Messi regrese algún día al Barça, aunque ya tiene un acuerdo verbal para seguir en el PSG. Al menos, una temporada más.

Laporta comentó que este ha sido "un año duro. Con un proceso de recuperación que sigue. Con un equipo cada vez más competitivo. Tiene que durarnos dos años, con algunos retoques. Tenemos la tranquilidad de que con este equipo se puede competir y aspirar a ganar títulos. Queremos más. La alegría llegará cuando lleguen los títulos", explicó.

"Estamos recuperando peso en el mundo del fútbol"

Respecto a la situación económica, Laporta comentó que "había una tesorería en una situación muy complicada. Tuvimos que pedir 600 millones para reestructurar la deuda. Ahora tenemos la deuda controlada y los fondos propios en positivo, lo que es muy importante. Estamos arreglando la masa salarial. Vamos por el buen camino. Las palancas del verano nos ayudaron a tener un equipo más competitivo. Estamos recuperando prestigio en el mundo del fútbol, peso. Tenemos una posición muy clara respecto a la Superliga. Vamos por el buen camino. Todavía no se ha hecho todo lo que tenemos que hacer", aseguró.

"Es obvio que me gustaría que Messi volviese pero..."

Sobre la figura de Lionel Messi, el presidente del Barça explicó: "Es obvio que me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Es jugador del PSG, que tiene contrato con ellos. Acaba de ganar la Copa del Mundo. Estamos muy contentos por él. Lo que no quiero es generar expectativas que tienen una gran dificultad. Las palancas se hicieron para salvar al club. Ahora LaLiga ha establecido límites a las palancas. Cabría hacer alguna operación de estas, pero no sería para fichar a algún jugador", dijo.

Por último, Laporta comentó: "Para nosotros, Messi es el mejor de todos los tiempos. Lo hemos tenido aquí y se ha hecho jugador aquí. Estoy convencido de que él, en su corazón, es culé. Es un culé de referencia y siempre estará vinculado al Barça. Nos gustaría mucho que volviera, pero es algo que ya se verá", zanjó.