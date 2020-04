Lanzan elogios a Amarini Villatoro

El preparador físico de Iztapa destacó la labor del entrenador nacional y su cuerpo técnico.

Jorge Beanatte, preparador físico de Iztapa, no se contuvo en felicitar al entrenador de la Selección Nacional por el acercamiento que ha tenido con los jugadores de la Liga.

“Quiero hacer una mención especial en el equipo de trabajo de Selección. Me llamaron y me preguntaron cómo iban los trabajos que están haciendo los jugadores. Me parece muy bueno que se preocupen, a pesar que no es trabajo de ellos están al pendiente de eso”, dijo.

Villatoro se ha dedicado a monitorear a los futbolistas seleccionables, así como al resto de los jugadores para conocer el estado físico de cara a próximas convocatorias en cuanto se reanude la Liga por los problemas de coronavirus.