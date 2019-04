Lanús - Vélez, por la Copa Superliga: formaciones, cuándo y cómo verlo por TV en vivo

Luego de eliminar a Belgrano, el Granate recibe al Fortín, que hará su estreno en el certamen después de haber terminado 6° en el campeonato.

Llegó la hora del estreno en lapara los seis mejores equipos del campeonato, que se clasificaron directamente a octavos de final. Uno de ellos es Vélez, que tras una muy buena campaña quedó sexto en el torneo y ahora deberá enfrentarse contra , que viene de eliminar al descendido con un 4-3 en el global (cayó 3-2 en Córdoba y ganó 2-0 de local).

En la Superliga, ambos equipos se enfrentaron hace menos de un mes: en la última fecha, el Fortín goleó 4-0 al Granate como local, con un triplete de Agustín Bouzat. En este caso, el primer cruce de la serie se jugará en el Sur, porque el conjunto de Liniers terminó mejor ubicado en la tabla del campeonato y tendrá la ventaja de definir en su cancha.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE VÉLEZ

Las dos semanas de descanso que tuvo el Fortín por haber evitado la primera ronda del certamen le dieron tiempo a Gabriel Heinze para poner en la mejor forma física a algunos futbolistas que venían tocados, como el Monito Vargas, que esta semana volvió a trabajar con normalidad. En tanto, el que aún no está al 100% pero podría llegar es Joaquín Laso. De esta manera, si bien el Gringo aún no probó los once, el probable equipo sería con Hoyos; De la Fuente, Abram, Laso o Giannetti, Cufré; N. Domínguez, G. Giménez, Robertone; Bouzat, L. Fernández, Vargas.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE LANÚS

Luis Zubeldía quedó muy conforme con el rendimiento del equipo en el 2-0 sobre el Pirata que le dio el pasaje a esta instancia. Por eso, podría repetir el equipo: Ibáñez; J. L. Gómez, García Guerreño, Pagnussat, Pasquini; G. Acosta, Quignon, M. Moreno; Acosta, Sand, P. Martínez

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se disputará el sábado 27 de abril desde las 17.45 en el estadio Ciudad de Lanús y con el arbitraje de Fernando Espinoza. La televisación estará a cargo de Fox Sports Premium, sólo para aquellos que tengan el Pack Fútbol activado.