Messi, fuera de la convocatoria para Bilbao

El argentino no se recuperó de sus molestias físicas y no estará ante el Athletic; Wagué, baja por decisión técnica.

Lionel Messi no estará finalmente con el FC en la primera jornada de 2019/20, en la que los catalanes visitarán al de Bilbao este viernes 16 de agosto (21:00 horas de ). Tal y como había avisado Ernesto Valverde más temprano este jueves, el entrenador azulgrana ha preferido no arriesgar al delantero argentino, que se lesionó al regresar de sus vacaciones de verano.

Cabe recordar que, en el primer entrenamiento tras su incorporación, Messi sufrió una lesión de primer grado en el sóleo de la pierna derecha. Por eso, el cinco veces Balón de Oro no viajó a la gira que el Barcelona realizó en los , donde le ganó al en dos oportunidades (2 a 1 en Miami y 4 a 0 en Michigan).

📋 CONVOCATORIA

⚽ #AthleticBarça

🏟 San Mamés

¡Esta es la lista para el debut en la Liga!

Este mismo jueves 15 de agosto, se habían publicado imágenes en las que se podía ver a Messi entrenando en la arena del campo de deportes del Barcelona. Pese a eso, Valverde dejaba entrever en la rueda de prensa previa al juego contra los Leones que no iba a usar al '10'. "No vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo, veremos hoy cómo viene pero todavía no ha entrenado ni ha jugado con el equipo, no es lo mismo hacer una recuperación individual que participar en un partido, su proceso de recuperación es bueno pero vamos a esperar al entrenamiento", explicaba.

Así las cosas, es posible que la Pulga esté disponible recién para la segunda jornada de LaLiga, en la que el Barcelona enfrentará al Real el domingo 25 de agosto.

El calendario completo del Barcelona para la temporada 2019/20

El último partido de Messi fue el 6 de julio de este año, cuando la Selección argentina le ganó 2 a 1 a en el partido por el tercer puesto de la 2019. El rosarino fue expulsado en el primer tiempo tras un cruce con el ex sevillista Gary Medel.

Tras una larguísima temporada, Messi se tomó unas buenas vacaciones. Primero, pasó su tiempo en una playa bastante desierta con su familia . Luego estuvo algunas jornadas con más movimiento en Ibiza, donde se viralizaron algunas imágenes con su mujer, Antonella Rocuzzo.