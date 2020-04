LaLiga desmiente el acuerdo para jugar cada 72 horas

El organismo presidido por Javier Tebas desmintió de forma tajante que se llegara a un acuerdo para que se juegue cada 3 días

El fútbol español sigue en el aire por la crisis por el coronavirus. Las instituciones siguen estudiando las distintas opciones para hacer volver la competición, cuando el Gobierno de la luz verde.

La RFEF anunció que había llegado a un acuerdo con la AFE para que los jugadores jugaran cada 72 horas, y que los encuentros contaran con dos pausas por hidratación cada parte. Ahora, La Liga ha desmentido de forma tajante el acuerdo en el Comité de Seguimiento.

COMUNICADO DE LA LIGA DESMINTIENDO EL ACUERDO

"Ante las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación y en la nota de prensa de la Real

Federación Española de Fútbol, y tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del COVD-19

celebrada en la sede de la RFEF, desea aclarar lo siguiente:

• En el seno de la Comisión no se ha sometido a aprobación ningún tipo de

medida en relación con la competición. Cabe señalar que no estaba previsto

su debate en ningún punto del orden del día de la reunión y no se ha sugerido

incluirlo durante la misma.



• No se ha tratado ni se ha realizado una sola mención a las pausas para la

hidratación durante los partidos. Más allá de que LaLiga estaría de acuerdo,

como cada temporada, en que se pueda añadir una parada más de

hidratación, y que estas pausas ya se encuentran recogidas en los

reglamentos.



• Respecto a disputar partidos cada 72 horas, no se ha alcanzado ningún tipo

de acuerdo ni se ha sometido nada a votación y, en consecuencia, nada se ha

aprobado. Únicamente se han realizado manifestaciones por parte de AFE en

este sentido. Asimismo, es categóricamente falso que la AFE y LaLiga

hubieran alcanzado un acuerdo para jugar cada 48 horas, tal y como

manifiesta la RFEF.

• No se ha mencionado, tratado ni aprobado ningún protocolo de partidos a

puerta cerrada. LaLiga ya tiene elaborado un protocolo para esta

eventualidad desde inicios del mes de marzo, compartido con la comisión de

UEFA, de la que formamos parte y con el resto de los representantes de ligas

europeas que participan en la misma.



• Por último, y en relación con la oposición de la RFEF a que en los meses de

mayo, junio, julio o agosto, se disputen partidos en los que las condiciones

de calor, radiación solar y humedad sean perjudiciales para la salud de los

deportistas, los representantes de LaLiga en la reunión, han manifestado y

recordado que la fijación de los horarios corresponde en exclusiva a LaLiga,

en virtud del vigente Convenio de Coordinación, circunstancia que así ha sido

ratificada por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) y

que los horarios siempre se fijarán atendiendo, como siempre se ha hecho, a

la protección de la salud de los deportistas.



Por todo ello, resulta sorprendente que se informe sobre aspectos que, por un lado, ni siquiera

han sido valorados ni sometidos a debate y, por otro lado, se tergiverse el contenido de los

debates de la Comisión con algún tipo de interés en ello".