Lainez y Miranda, foco de atención del Betis en los Juegos Olímpicos

Los dos jugadores que participan en la cita de Tokio serán seguidos muy de cerca por la afición bética.

El aficionado bético estará especialmente atento a dos selecciones durante la celebración de los próximos Juegos Olímpicos. México y España serán los combinados donde se centre esta atención ya que en ellos estarán Lainez y Miranda, respectivamente. Se trata de una oportunidad muy importante para dos jóvenes que esta temporada han evolucionado enormemente y consideran que esta competición puede ser la prueba definitiva para demostrar que están en un nivel superior.

Así se la tomará Lainez. El delantero verdiblanco tiene muchas ganas de sentirse importante y con responsabilidad en un acontecimiento internacional, y sabe que en estos Juegos Olímpicos puede dar ese golpe en la mesa. Un evento de este calibre le daría mucha confianza para volver al Real Betis y aparecer más continuamente en los onces de Manuel Pellegrini.

En el caso de Miranda la situación cambia. El canterano está más consolidado en la entidad y ha acabado la temporada teniendo un papel destacado en la sub21 y debutando en la absoluta anotando un gol. El grado de ansiedad es menor en el de Olivares con respecto al mexicano.

En la entidad verdiblanca también se estará muy pendiente de la evolución de ambos. En especial por si alguno de los dos jugadores consigue una revalorización en el mercado y llame la atención de alguna entidad. En el caso de Miranda sería un contratiempo, pero los rectores de la entidad heliopolitana saben que las necesidades económicas obligan a vender jugadores. Lainez, sin tener el cartel de transferible, no ocasionaría tantos problemas como la marcha del lateral.

Y es que, desde el punto de vista del mercado, la Eurocopa no ha colmado las expectativas que se tenían con William Carvalho. Se esperaba que el portugués pudiera rendir con su selección y así despertar el interés de algún equipo. El papel del medio no ha sido relevante e incluso no estuvo incluido en la lista de convocados en el choque decisivo contra Bélgica, donde los lusos cayeron eliminados. Guido Rodríguez, en la Copa América con Argentina, está siendo todo lo contrario y continúa en la competición a la espera del encuentro de cuartos de final contra Ecuador. Pero la salida del argentino no figura en el plan de ruta del técnico chileno y es uno de los pilares del proyecto de Manuel Pellegrini.