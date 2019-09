Le advierten a Lainez que "tiene que subir su nivel"

El Jimmy lo tiene contemplado para los Juegos Olímpicos del 2020 si es que el Tri califica.

Diego Lainez no la pasa del todo bien en . Aún con el cambio de director técnico en el , el extremo casi no ha sido usado por Rubi e incluso ha quedado fuera de alguna convocatoria en La Liga. Desde el seno de la Selección mexicana Sub 22 ya tomaron nota de ello a través del timonel Jaime Lozano, a quien le ha llamado la atención esta situación.

“Hay que saber si le falta algo porque el día a día lo tiene el entrenador y si lo ve bien lo va a poner porque el club hizo una apuesta importante por él. Y si no está jugando ni convocado, si no es algo personal ni una lesión, tiene que subir su nivel”, señaló el Jimmy en entrevista con Mediotiempo.

"Le cambiaron de DT, parecía que tendría un poco más de minutos al principio y ahora no fue convocado. Hay que tener muy buena comunicación, sobre todo con él para ver cómo se siente, y con el equipo también”, añadió.

En el último compromiso de los Verdiblancos, ante el , el atacante no fue requerido por el estratega, lo que desató especulaciones sobre su futuro e incluso el propio Rubi dijo que no descartaban el cederlo a otro conjunto en el cierre del mercado. Sin embargo, al final no pasó nada y Lainez tendrá que ganarse un puesto entre los otros integrantes de la plantilla.