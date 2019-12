Lainez, el segundo con menos minutos de todo el Betis en la 2019-20

El futbolista mexicano cuenta con poca participación en la actual temporada y su futuro en La Liga es incierto.

La historia de Diego Lainez con el Real Betis no ha sido como lo esperaba el mexicano. Con tan solo 60 minutos disputados esta campaña, el atacante cuenta con el segundo peor registro en este rubro de toda la escuadra blanquiverde.

Lainez salió del América rumbo a tierras ibéricas como uno de los fichajes más importantes para . El joven futbolista tenía una gran carga encima, pero sus buenas actuaciones con las Águilas preveían una gran temporada con Real . La realidad fue diferente y el extremo se encuentra prácticamente en el olvido.

Cristian Tello se ha adueñado de la posición y ha relegado por completo a Lainez. En 14 juegos con el equipo esta campaña, Diego únicamente está por encima del delantero Raúl García en lo que respecta a minutos disputados. El español cuenta con 13, mientras que el de 19 años lo supera por 47.

La entrega de Diego no está en duda. El futbolista prescindió de sus vacaciones para hacer pretemporada con el equipo, pero sus esfuerzos no han dado frutos y el entrenador Rubi ha preferido al atacante español por encima del mexicano. Tello le entrega explosividad y centros precisos, mientra que Lainez no ha mejorado en este aspecto.

Por lo pronto, un préstamo sería lo ideal para Diego. Tello, Joaquín Sánchez y el mismo Fekir están antes que él en la banda, por lo cual se ve lejano que pueda hacerse de un lugar en la escuadra. Mantenerse en la Liga es lo primordial, tanto para el jugador como para el club, el cual, si eleva su nivel, podría regresarlo ya con más experiencia en su historial.