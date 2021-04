Ruibal, la nueva competencia de Lainez en el Betis

El mexicano no ha tenido demasiadas oportunidades desde que el español se quedó con la banda derecha del cuadro verdiblanco.

Luego de superar el contagio de COVID-19 que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi un mes, Diego Lainez encontró una sorpresa poco agradable en su regreso al Betis. Y es que su puesto en el once inicial, el cual no estuvo en discusión durante los primeros meses del año, ahora tiene nuevo dueño: Aitor Ruibal.

Manuel Pellegrini viene apostando por el español, quien ha hecho méritos para consolidarse como la primera opción para ocupar el costado derecho del ataque verdiblanco. Una decisión cuestionada por muchos, pero que responde a una serie de aspectos que condicionan el funcionamiento del equipo en este tramo de la temporada.

Ruibal es un mediocampista que hasta diciembre solo registraba un partido como titular; sin embargo, ha exprimido cada minuto que le ha ofrecido el Ingeniero desde entonces y ahora es una de las grandes revelaciones de La Liga: hoy resulta imposible imaginar una alineación del Betis sin la presencia del '24'.

¿Qué hace tan especial a Ruibal?

El catalán es uno de los canteranos del Betis y destaca en el campo por sus grandes cualidades físicas. Se trata de un extremo muy rápido, de esos que pelea cada balón hasta el final. Y aunque no cuenta con el desequilibrio de Lainez, tiene mayor utilidad que el mexicano en esos partidos que se definen por estrategia.

En la propuesta del Betis, Pellegrini asume todos los riesgos por la banda izquierda con Nabil Fekir, Cristian Tello o Sergio Canales. Es por eso que en el costado derecho busca un poco más de equilibrio con un extremo conservador que tiene dos tareas bien definidas: presionar la salida del rival y dar una mano en defensa.

Las cualidades defensivas de Ruibal le han permitido desplazar a Lainez del once inicial. El crack de Villahermosa apenas tuvo unos minutos contra Cádiz y Levante, pero no tuvo una actuación destacada y terminó siendo reemplazado. El resto de los partidos, contra Getafe, Alavés y Sevilla, los vio desde el banquillo de suplentes.

Pendiente de la renovación

Betis no tiene demasiado margen de maniobra en el mercado de pases, por lo que los esfuerzos, de momento, están orientados a la renovación de sus principales activos. Y aunque las prioridades son Joaquín y Mandi, lo cierto es que el nombre de Ruibal también está en carpeta.

Aitor tiene 25 años y un importante margen de crecimiento en el Betis, pero su contrato finaliza en junio de 2022. Es por eso que el club tiene intenciones de resolver esta situación cuanto antes, con el fin de evitar que en enero del próximo año pueda negociar para marcharse gratis.

Todavía no hay demasiadas novedades al respecto, pero todo indica que no habrían problemas para cerrar la renovación de Ruibal. De acuerdo con la información que publica el diario As, existe buena sintonía entre las partes y el tema podría tratarse en una vez culmine la temporada.

¿Y Lainez?

Con Ruibal en un extraordinario estado de forma, Lainez debe llenarse nuevamente de paciencia y estar listo para cuando lo necesiten. Eso no significa que no volverá al once inicial, ni mucho menos. Pero lo que sí es una realidad es que el catalán, ahora mismo, es indiscutible en el esquema verdiblanco.

Pellegrini tiene entre sus prioridades mejorar los registros defensivos del equipo y eso puede conseguirlo con Ruibal en el campo. De esta manera, el desequilibrio, la velocidad y el talento de Lainez queda relegado para el complemento o incluso para esos partidos en los que el Betis necesite un revulsivo en el campo.

No es una situación sencilla para Diego. Pero el mexicano ya le ha demostrado su calidad a Pellegrini y además conoce de memoria cuál es la ruta para recuperar su puesto en el Betis: mantener la confianza en su juego, aprovechar cada minuto y nunca dejar de intentarlo. Solo tiene que esperar su oportunidad.