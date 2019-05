Lainez y Macías, los jugadores que ponen en jaque a la Selección mexicana Sub20

Lainez y Macías son los referentes del equipo de Diego Ramírez.

Diego Lainez y José Juan Macías son considerados piezas fundamentales del combinado nacional sub20 que afrontará el Mundial de 2019. Por ello, el que no hayan sido parte de la preparación para la competición ha sido un conflicto que el entrenador Diego Ramírez ha tenido con que competir.

Lainez con el Real de y Macías con el tuvieron que continuar en actividad con sus respectivos equipos, por solicitud de los clubes a la dirección de selecciones nacionales, situación que aunque ha sido criticada por algunos, también ha sido aplaudida por distintos personajes.

Y es que aún se encuentran en actividad tanto en como en las semifinales del Clausura 2019 de la y no han sido parte de los suficientes entrenamientos previos al primer partido ante , el próximo jueves 23 de mayo en el Estadio Municial de Gdynia.

“No he podido tener equipo completo desafortunadamente por situaciones de diferentes clubes, que uno se tiene que adaptar. Ojalá que el hecho de que no esté o no haya estado en la gira previa le venga muy bien, motivado, que sea un hombre que venga a aportar goles para nosotros”, declaró el entrenador a FOX Sports en referencia al artillero del León.

“Sabía que no iba a ser fácil tener minuos, está en búsqueda de tener el lugar, cuando juega responde, eso me da confianza de que va a venir bien”, explicó respecto a Lainez, canterano del América.

Dentro de la planeación del Tri, Ramírez los tiene contemplados como titulares indiscutibles, en una alineación complementada por los también juveniles Carlos Higuera, Arturo Cárdenas, Efraín Orona, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Misael Domínguez, Adrián Lozano, José Plascencia y Daniel López, recurrentes en distintos juegos amistosos.

En números, Macías está encendido y se ha convertido en el mejor goleador mexicano del semestre en la Liga MX; en tanto, Lainez no ha podido tener la regularidad esperada en primera división de España, aunque cuando tiene oportunidad llega a colaborar para la ofensiva del equipo de Quique Setién.

Ahora el joven entrenador deberá adaptarse a las condiciones en las que se encuentra si es que quiere hacer un buen papel en Polonia.