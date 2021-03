Lainez hace el balance de su temporada: “Ha sido un buen año para mí. Me he sentido muy bien"

El delantero mexicano considera su adaptación a Sevilla como una de las claves para destacar esta temporada.

Diego Lainez reapareció como titular el pasado fin de semana con el Real Betis, buscando recuperar su mejor estado de forma y volver a ser indiscutible para los dirigidos por Manuel Pellegrini, tal y como ocurrió en diciembre y enero.

El formado en América charló con Radio Betis, contando las claves para el cambio de inercia que ha experimentado: “Ha sido un buen año para mí. Me he sentido muy bien, con una madurez que ha ido en progresión. Ahora me toca seguir trabajando y poniendo más compromiso de mi parte”.

Igualmente, Lainez Leyva aseguró que la adaptación a la ciudad ha sido uno de los factores que ha mejorado su desempeño: "Estoy más adaptado. Tengo amigos de mi edad, mi madre tiene sus amigas ya. Te hace tener más compromiso con la ciudad. Tenemos más actividades, mi mamá hace sus cosas, yo hago mis cosas. Aquí la gente es muy cariñosa y muy cercana”, contó para cerrar.

Lainez llegó al Betis en enero de 2019. Dos años después, vive su pico más alto con la entidad, participando en 498 minutos dentro de la Liga y acumulando una seguidilla de destacadas actuaciones.

Los Verdiblancos marchan en el sexto puesto de la tabla general, posición que les daría competiciones euro peas la próxima campaña. Tendrá el mexicano que mantenerse y ayudar al club a lograr el objetivo que se trazaron a inicios del curso.