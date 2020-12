LAFC 3-1 América en vivo por las semifinales de Concachampions 2020: Partido, alineaciones y suplentes

En medio de la pandemia de COVID-19, la Concachampions 2020 está de regreso luego de nueve meses en pausa, enfrentando a los clubes que clasificaron a la fase final en una sede neutral, el Exploria Stadium de Orlando, ciudad que recibió todos los eventos deportivos en Burbujas debido a la situación sanitaria global.

LAFC y América se metieron a las semifinales luego de dejar en el camino al y . A pesar de que las Águilas se fueron adelante en el marcador con un tanto de Cáceres, un doblete de Vela y un gol más de Blessing le dieron a los Angelinos el pase a la gran final, donde se medirán ante Tigres .

A continuación, en Goal te presentamos el en vivo del cotejo de la semifinal, con todas las acciones, videos y lo que tienes que saber del compromiso.

23:35 - ¡Se acabó! América termina con un año para el olvido y deja ir su sueño de avanzar a la final. Carlos Vela lideró a los de negro y dorado, quienes buscarán el título ante Tigres. ¡Gracias por seguir el juego a través de Goal.com! ¡Hasta la próxima!

90' + 4' - ¡GOOOOOOOOL DEL LAFC! Blessing pone a los Angelinos en la final. Rossi dispara, Ochoa detiene, pero el rebote le queda al número 7 de los Californianos, quien remata solo frente al arco. LAFC 3-1 América.

88' - Díaz se anima desde afuera del área, pero el portero no tiene problemas para detener el disparo y mantener la ventaja de los Angelinos.

78' - ¡Roja para Reyes! El futbolista del América con una entrada artera sobre Rossi que provocó que el central no dudara para sacar la tarjeta.

66' - Córdova es el que más claridad le da al América, pero Suárez no puede definir ante el arco de Vermeer. Las Águilas siguen insistiendo por el empate.

47' - ¡GOOOOOOOOL DEL LAFC! No, no estamos repitiendo párrafos. Vela le gana la espalda a Juárez, cruza al costado izquierdo de Ochoa y le da la vuelta al marcador. LAFC 2-1 América.

46' - ¡GOOOOOOOOL DEL LAFC! ¿Quién más? Carlos Vela aprovecha un error en la salida del América y manda el esférico al fondo de las redes. LAFC 1-1 América.

22:45 - ¡Inicia el complemento! ¿Podrá LAFC venir de atrás y hacer una hazaña en Orlando?

22:29 - Termina el primer tiempo en Orlando con una trifulca en las bancas.

45' + 3' - Los Angeles se queda con 10 en la cancha. Atuesta se levanta y agrede con la cabeza a Ochoa al pegarle en el rostro.

40' - ¡Qué clase de atajada de Paco Memo! En un tiro de esquina, Segura remata a quemarropa, pero el arquero detiene prácticamente en la línea para evitar el gol.

38' - ¡Vela con su primer disparo a puerta! El mexicano del LAFC prueba de larga distancia, pero Ochoa recorre correctamente y se queda con la de gajos.

25' - ¡Cerca LAFC! Cifuentes intentó un remate de cabeza tras la desatención de la defensa Azulcrema, pero el remate se va por arriba de los tres palos.

23' - La pelota detenida ha sido una buena herramienta para las Águilas. De nuevo el equipo llega al arco Angelino desde el córner, pero esta vez el disparo de Córdova desde los linderos del área se va por encima del arco rival.

11' - ¡GOOOOOOOOL DEL AMÉRICA! Excelente remate del tiro de esquina por parte de Cáceres, quien gira la cabeza y manda el balón al fondo de las redes. LAFC 0-1 América.

7' - Llegó la primera clara de gol en el partido. Viñas hace una increíble jugada individual, pero Leo Suárez no define correctamente y el guardameta rival detiene el esférico.

21:37 - ¡Arranca el partido! LAFC y América por el segundo boleto a la gran final de la .

21:05 - Por su parte, LAFC sale con este 11 titular para buscar el pase a la final:

The #LAFC Starting XI vs. @ClubAmerica .



Tonight's lineup is presented by @Delta & @AeromexicoUSA . #SCCL2020 pic.twitter.com/qK2Wq955Ru