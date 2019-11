Lacho González: "El mal aficionado se ha apoderado de Xelajú"

El técnico se mostró dolido por su salida de los Chivos.

Tras anunciarse el día de ayer la salida de Lacho González de Xelajú, el técnico se mostró dolido por la forma en que salió del club, asegurando que la presión mediática y los aficionados jugaron un papel el despido.

En conferencia de prensa, Lacho dijo: “Al final yo soporto todo, pero excluyo a mi familia en esto, nuestra afición es brava en redes sociales, en todo es complicada. Prefiero estar en paz con mi familia. Quisiera estar muchos años acá pero el mal aficionado se ha apoderado del equipo y eso no lo podemos permitir", aseguró.

Al momento se explicar su salida de lso Chivos, el técnico fue autocrítico: “Los resultados no nos acompañaron las últimas jornadas y sabemos lo que significa. Creo que se nos juntaron muchas situaciones y no me gusta dar excusas. Siempre dimos la cara y nunca arrugamos y miramos hacia el frente como decimos. Agradezco al grupo de jugadores que muestra su respaldo y eso se valora", cerró.

Igualmente invitó a los aficionados a tener paciencia en el nuevo proceso que comenzará. Xelajú ocupa el noveno puesto de la tabla general, consiguiendo 21 de los 51 puntos disputados en el Apertura 2019.