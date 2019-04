La Asamblea de LaLiga vota "no" al cambio de formato de Copa y Supercopa

Sigue la "guerra" abierta en el fútbol español. La Asamblea General de ha acordado en la reunión mantenida por mayoría de sus miembros no apoyar los cambios planteados por la RFEF, consistentes en un nuevo formato de la y de la Supercopa de . El "no" a los cambios de Rubiales se ha producido tras una votación secreta con un saldo de 39,7 votos a favor, 2,2 en contra y 1,1 de abstención. Por tanto, esos nuevos formatos no han sido aceptados por la Asamblea General de LaLiga. En cuanto a la Copa, se entiende que podría suponer una variación importante en el calendario de la competición profesional y, en el caso de la Supercopa, una alteración de los derechos adquiridos por los Clubes y SADs afiliados a LaLiga.

En cuanto al Convenio de Coordinación se manifiesta la irrenunciabilidad respecto de todas las competencias inherentes al organizador y comercializador de la competición (entre las que, naturalmente, se encuentran la fijación de los horarios de los partidos de las competiciones profesionales de fútbol españolas y la comercialización de los derechos que sobre éste corresponde, la denominación de las competiciones profesionales de fútbol españolas y la explotación comercial que de la misma corresponde, y la regulación del formato de las competiciones profesionales), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre. La postura de LaLiga es rotunda: se dispone a seguir en el marco de la mediación del CSD en base a los principios de buena fe y lealtad institucional, a fin de alcanzar los mejores acuerdos para el fútbol español. Javier Tebas, que se ha erigido en el gran defensor del campeonato nacional en el pulso contra la futura creación de la Superliga,ha visto hoy cómo los clubes apoyaban su "no" a las reformas expuestas y planeadas por Rubiales.

El día fue revuelto. Antes de celebrarse la Asamblea General y Extraordinaria de LaLiga, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, se ha llevado una sorpresa nada más llegar, ya que no han permitido el acceso a su equipo, compuesto por los juristas Tomás González Cueto y Miguel García Caba, así como a la directora de comunicación y el jefe de prensa. Por su parte, LaLiga ha asegurado que ayer se envió por dos vías distintas a la Federación que sólo Rubiales podría acceder a la Asamblea, como invitado, y que la RFEF dio el visto bueno a esta apreciación vía email.

Además, Rubiales ha lanzado graves acusaciones sobre Javier Tebas en la jornada de hoy. La votación de la Asamblea General de LaLiga ha decidido no apoyar las reformas planteadas por Rubiales conforme al formato de la Copa del Rey y de la , que se queria disputar en formato de "Final Four" y fuera de España.