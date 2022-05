La "Xavineta" se sostiene también con números

El dicho es tan viejo como injusto: en el fútbol, mandan los resultados. Poco (a veces) importan las intenciones. Poco interesa cómo juega el equipo. Y poco se suelen analizar los condicionantes que carga cada institución durante un curso. Los números, al cabo, son los únicos determinantes. Y en ese sentido, el proyecto de Xavi Hernández encuentra también razones para validar su trabajo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Sí, la "Xavineta" se puede sostener también con números y no sólo con una filosofía que se destaca en las ruedas de prensa. Por ejemplo, desde la llegada de Xavi, el Barcelona ha marcado 49 goles en 24 partidos disputados en LaLiga, más que cualquier otro equipo desde entonces.

Claro que no es el único dato numérico para valorar. Hay más. El club catalán, a su vez, no ha perdido ninguno de sus últimos 14 partidos como visitante, ganando los últimos seis, ambas rachas que no son superadas por ningún club en esta campaña.

El artículo sigue a continuación

Y, por último, Xavi parece estar recuperando la mejor versión de Ousmane Dembélé. El delantero ha logrado ya 13 asistencias en la actual liga, superando así su mejor registro en una misma campaña en la máxima categoría: fue con el Borussia Dortmund, en la Bundesliga 2016-2017.

Números y más números para la hora del balance de un proyecto que busca cimientos para ser más fuerte…