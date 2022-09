La vuelta a casa del campeón

El Real Madrid debuta esta temporada en el Santiago Bernabéu tras ganar los tres primeros partidos fuera de casa

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu. La afición blanca volverá a ver a sus jugadores por primera vez desde el último partido liguero en casa de la temporada pasada, el cual tuvo lugar el 21 de mayo. Más de 100 días después y tras una Champions y una Supercopa de Europa, los pupilos de Ancelotti volverán a jugar al fútbol en el verde del Bernabéu.

Y lo harán precisamente ante el Real Betis, el último rival que jugó en ese estadio ese 21 de mayo. Como si Betis y Real Madrid ya supieran lo que iba a pasar, empataron a cero en ese intrascendente partido para jugárselo todo hoy. Porque está en juego el liderato, ni más ni menos, pues son los dos únicos equipos que han ganado todos sus encuentros.

Será un día muy especial para Aurélien Tchouaméni y para Antonio Rüdiger, los cuales debutarán ante su nueva afición (es probable que el alemán sea suplente). Y también para un Marco Asensio que finalmente se ha quedado y que debería tener a partir de ahora más minutos de los que ha tenido.

Con el debut en Champions a la vuelta de la esquina, es posible que haya alguna novedad en el once. No sería raro ver a Camavinga o Ceballos, el cual se mide a su ex equipo, en el centro del campo para dar descanso a Kroos o Modric. A partir de esta semana, el Real Madrid volverá a jugar cada tres días y con el Mundial cada vez más cerca, las rotaciones deberán hacer acto de presencia.