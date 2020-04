Lainez, Álvarez y las promesas que descubrió La Volpe en la Liga MX

El argentino es conocido por haberle dado la oportunidad a grandes talentos, que hicieron su debut tanto en la Primera División como en la Selección.

Ricardo La Volpe puso punto final a su carrera como director técnico, luego de 37 años de experiencia en los banquillos. El argentino, aunque no cuenta con amplio palmarés, dejó un importante legado en el futbol mexicano que será recordado con el paso de los años.

El Bigotón es conocido por ser un genio en la estrategia, pero también por el descubrimiento y la formación de jóvenes promesas. Son varios los jugadores que lograron dar el salto a la Primera División y a la Selección mexicana gracias al visto bueno del argentino.

“No, no... después de lo que me pasó en . Yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales", dijo La Volpe sobre su retiro.

En Goal hacemos un recuento de los talentos que descubrió La Volpe durante su paso por el futbol mexicano:

MARIO MÉNDEZ

Mario Méndez fue descubierto por La Volpe, cuando comenzaba su ciclo en , allá por el año 1997. El argentino le dio la oportunidad de debutar en la Primera División con los Rojinegros, fue clave en el Mundial 2006 y además lo llevó a en .

RICARDO OSORIO

El Bigotón no lo descubrió, pero sí tuvo un peso determinante en el desarrollo de su carrera. La Volpe le dio la confianza a Ricardo Osorio en 2003 para la Selección mexicana, aun cuando apenas tenía un año de haber debutado con . El defensa se consolidó en la zaga del Tri y luego de Alemania 2006 se marchó a la , donde fue campeón con el .

ANDRÉS GUARDADO

La Volpe quedó maravillado con el Principito desde que hizo su debut en la . El argentino no solo lo convocó inmediatamente a la Selección mexicana, sino que además lo llevó para jugar el Mundial cuando apenas tenía 19 años de edad. Guardado se convirtió en un referente del Tri y luego dio el salto a Europa, pasando por clubes de La Liga, Bundesliga y .

JUAN PABLO RODRÍGUEZ

El Chato era otra de las figuras del Atlas de La Volpe, aunque nunca pudo consagrarse campeón de la Liga MX. Sin embargo, el ex mediocampista luego dio el salto a y conquistó el torneo Apertura 2006 y luego hizo lo propio en tres oportunidades más en . También tuvo la oportunidad de jugar en la Selección mexicana.

EDSON ÁLVAREZ

Luego, en su segunda etapa en el América, La Volpe quedó impresionado con el talento de algunas promesas azulcremas. Una de ellas fue Edson Álvarez, a quien hizo debutar en ante , en agosto de 2016. Tan solo unos meses después, el Bigotón le dio la oportunidad de jugar en la victoria contra Santos por 3-1.

DIEGO LAINEZ

En ese mismo ciclo tuvo el atrevimiento de poner en cancha a Diego Lainez con 16 años, siendo el tercer jugador más joven en debutar en toda la historia del América. El joven talento azulcrema comenzó a ganar terreno y pronto fue traspasado al por 15 millones de euros.