La vicealcaldesa de Valencia pide a Peter Lim que cumpla sus compromisos

"Quien es propietario para mandar en el club, también es propietario para hacerse responsable de los compromisos del club"

El CF es un polvorín. Tras la destitución de Albert Celades, la dimisión de César Sanchez y la enésima derrota del equipo, esta vez en casa frente al Athletic, las críticas arrecian. Y gran parte del valencianismo tiene claro que el cullpable es Peter Lim, por la calamitosa gestión que 'Meriton Holdings", su empresa, está llevando a cabo. Ahora mismo el Valencia tiene casi imposible disputar la próxima Champions y bastante complicado poder clasificarse para jugar la próxima . De no lograrlo, el futuro económico del club podría ser muy negro.

Sin embargo, más allá del malestar de los aficionados ché por la marcha del equipo y la gestión de Peter Lim, el máximo accionista ahora también tendrá que atender varias de las promesas que todavía no ha cumplido. Por ejemplo, el tema del Nuevo Mestalla. Un estadio del que se dijo que estaría a pleno rendimiento en 2011, más tarde en 2019 y que, a día de hoy, sigue varado y sin obras que indiquen que pronto será una realidad. Precisamente por eso, la vicealcalde de Valencia ha dado un toque de atención a Lim, para que responda de los compromisos que adquirió cuando compró el paquete mayoritario de acciones del Valencia CF.

Sandra Gómez, vicealcaldesa de la ciudad de Valencia, quiso enviar un aviso a Peter Lim: "Cuando se compró el club se compró sabiendo los compromisos que tenía con la ciudad y con las administraciones públicas valencianas. Y la postura que hemos trasladado siempre como ciudad y Ayuntamiento es que tenemos que dar ya una solución", dijo en los micrófonos de "A punt".

Gómez añadió que "la afición, la ciudad, los valencianos y valencianas necesitan resolver las obras del Nuevo Mestalla y también resolver el suelo del viejo Mestalla. Además porque hay una premisa que, a día de hoy, está de actualidad. Quien es propietario para mandar en el club, también es propietario para hacerse responsable de los compromisos del club", ha explicado la política socialista.

El "palo" para Peter Lim esta vez no llega desde la afición, sino desde parte de las autoridades políticas de la ciudad. Hay mucho malestar por las difrentes promesas incluidas de 'Meriton' y ahora, la pelota está en el tejado de Lim que, por ahora, no desea vender su propiedad...porque por ahora no tiene ofertas sobre la mesa, ni tiene comprador.