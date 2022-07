La venta de Koundé entra en ebullición

El Chelsea ya ha iniciado los contactos para cerrar la operación aunque la primera oferta fue rechazada. El Barça tampoco ha dicho su última palabra.

La venta de Jules Koundé se ha convertido en uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes de 2022. El francés está llamado a salir del Sevilla y, de hecho, el club de Nervión considera su salida como la gran llave maestra para obtener liquidez y reforzar el equipo de Julen Lopetegui, que ya reconoció que el jugador está llamado a salir.

Sin embargo, la salida del francés se está eternizando y ha ralentizado la planificación sevillista pero parece que ha llegado la hora de la verdad. Según adelantó "Relevo", el Chelsea ya ha hecho llegar la primera oferta formal al Sevilla por el jugador. La propuesta era de 55 millones de euros incluyendo variables y el club de Nervión la ha rechazado, ya que espera que la operación les reporte unos 65 kilos. Aún así las negociaciones no han hecho más que empezar y se espera que los "blues" puedan mejorarla en los próximos días.

Una subasta que puede subir el precio

No obstante, el Chelsea no es el único pretendiente por Jules Koundé. El defensa también cuenta con el interés del Barcelona. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha explicado en una entrevista a "TUDN" que tras reforzar el ataque con Raphinha y Lewandowski ahora quieren reforzar la zaga. Sin embargo, estas palabras aún no se han tornado en hechos y en el Sevilla no han tenido noticias de los culés.

Si el Barça llamara a la puerta del Sánchez-Pizjuán, el club sevillista espera una oferta que pueda rivalizar con la del Chelsea y no a la baja o que trate de incluir jugadores como moneda de cambio, un tipo de operación que nunca ha agradado en Nervión. Si se abriera una subasta, el Sevilla sabe que podría elevar el dinero de la operación aunque tampoco hay intención de eternizar el proceso. Por su parte, tanto londinenses como catalanes aseguran tener el favor del futbolista para cerrar el trato.

Además, el Chelsea y el Barcelona también negocian entre sí a la vez para cerrar la marcha de César Azpilicueta al Camp Nou. Los "blues" han pedido un precio alto y el interés mutuo en Koundé enturbia la situación, ya que no quieren dejar salir al español hasta cerrar a su sustituto pero los culés esperan que ese sustituto no llegue desde el Sevilla.

En los últimos días, el PSG también ha sido vinculado con el jugador después de que se haya atascado el fichaje de Milan Skriniar procedente del Inter pero, de momento, no se ha traducido en ninguna oferta concreta más allá de la rumorología propia del periodo estival aunque el galo encaja por muchos motivos deportivos y extradeportivos en París y casa perfectamente con el tipo de refuerzo en el que se está fijando su nuevo director deportivo, Luis Campos.

Koundé espera y tendría que reincorporarse si no hay acuerdo

Tampoco tiene intención de eternizar su marcha el propio Jules Koundé. El francés estaba llamado a viajar a Corea del Sur hace unos días para incorporarse a la pretemporada, un extremo que finalmente no se produjo. El francés pasó por el quirófano para solventar unas molestias y ha trabajado por su cuenta en su recuperación con un célebre preparador en Estados Unidos junto a su amigo Aurelien Tchouameni, flamante nuevo fichaje del Real Madrid con el que comparte Selección, agente y pasión por el deporte americano.

La idea de Koundé era no tener que incorporarse a la pretemporada del Sevilla y vivir situaciones incómodas como las del pasado verano. El club, que siempre ha demostrado sensibilidad con un jugador que ha mostrado una excelente profesionalidad pese a los rumores que le han rodeado los dos últimos años, aceptó que no viajara a Corea pero sí cuenta con que viaje a Lagos (Portugal) para un segundo stage de pretemporada. No obstante, según "ABC de Sevilla", el club contempla que no sea así y lo mejor para todas las partes sería que su fichaje se cierre o llegue a una fase decisiva antes del jueves para evitar este viaje.